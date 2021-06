Acqua di cetriolo detox, aiuta il corpo a disintossicarsi

Il cetriolo fa bene perché depura, grazie al suo contenuto di acqua (96,5%) e di potassio. Se consumato regolarmente, è in grado di eliminare le scorie e le tossine che causano acidità del sangue, ritenzione idrica e cellulite, rallentamento del metabolismo

L’acqua al cetriolo è un vero toccasana per la nostra salute e il nostro benessere; rinfrescante, idratante, gustosa e ricca di proprietà antiossidanti, un cocktail a tutta salute a base di acqua e cetriolo. Il cetriolo, infatti, grazie alle sue proprietà benefiche è un ottimo elisir naturale di bellezza e benessere, come riporta il sito In a Bottle.

A portata di tutti, permette di tenersi idratati grazie al gusto invitante del cetriolo e fornisce una valida alternativa a soda, succhi e altre bibite zuccherate. Una bevanda a zero calorie che aiuta anche a bilanciare l’appetito e il senso di fame: quando non siamo idratati infatti, tendiamo a sentire i morsi della fame e quindi a spizzicare fuoripasto. Invogliando a bere, l’acqua aromatizzata ci allontana dal rischio.

Alcune ricerche suggeriscono che il consumo di cetrioli può ridurre il rischio di cancro. Il cetriolo, infatti, è ricco di antiossidanti e composti come cucurbitacine e lignani che, secondo quanto riportato da uno studio pubblicato sul Journal of Cancer Research, sembra avere proprietà anti-cancro.

Previene la pelle secca

Rimanere idratati, lo sappiamo, aiuta a mantenere la pelle sana ed elastica. Quello che forse non tutti sanno è che, aggiungendo alla vostra acqua qualche fettina di cetriolo più dare ancor più benefici. I cetrioli, infatti, contengono silicio e vitamina B-5, due sostanze nutritive per la pelle che possono contribuire a combattere l’acne e rendono la pelle più liscia e luminosa.

Aiuta a perdere peso

L’acqua aiuta a perdere peso e sono molti gli studi che lo dimostrano. Una corretta idratazione, infatti, stimola il metabolismo. Inoltre, sostituire l’acqua a bibite, succhi di frutta o altre bevande zuccherate, aiuta a ridurre le calorie. Aggiungere qualche fettina di cetriolo alla vostra acqua la renderà più gustosa e saporita.

Il cetriolo possiede proprietà antiossidanti

Grazie al suo alto contenuto di vitamina, magnesio e fibre, l’acqua al cetriolo contribuisce a disintossicare il nostro organismo. Il cetriolo, infatti, ha proprietà antiossidanti, che rallentano il processo d’invecchiamento combattendo la degenerazione e la morte cellulare favorita dai radicali liberi.

Il cetriolo mantiene giovane il cervello

Un altro punto di forza di questo ortaggio è la presenza di flavonoidi con proprietà antinfiammatorie che contrastano l’invecchiamento delle cellule del cervello e sono utili contro la perdita della memoria. Inoltre, tali elementi sono efficaci anche per contrastare le complicanze del diabete che comprendono danni al cervello, oltre che a retina, arti inferiori, reni.

Il cetriolo disinfiamma e decongestiona

Il cetriolo contiene azulene, lo stesso principio attivo della camomilla con azione antinfiammatoria e decongestionante. In particolare, questa sostanza si rivela utile negli stati infiammatori della tiroide (tiroiditi) e nelle infiammazioni che rendono più difficile eliminare la ritenzione e la cellulite.

Sette benefici del cetriolo

È particolarmente adatto a chi tende ad avere problemi di fegato, reni e apparato digerente. È utile contro il diabete, perché riduce l’assorbimento degli zuccheri e perché ha un indice glicemico molto basso, pari a 15, quinti il suo consumo contrasta i picchi glicemici elevati. È indicato in presenza di pressione alta, in quanto povero di sodio e fonte di potassio. È benefico nella prevenzione della gotta (elimina l’acido urico nel sangue causa di forti dolori articolari) e della calcolosi renale. Può consumarlo anche chi soffre di reflusso gastroesofageo, poiché attenua l’azione dei succhi gastrici, aumentando temporaneamente il pH dello stomaco, ma in questo caso è meglio consumarlo senza buccia ed eliminare anche i semi se grossi. Eccezionale contro cellulite e ritenzione idrica, aiuta a mantenere il peso forma. Il cetriolo è ricco di fibra, quella solubile forma un gel a livello dell’intestino che aiuta a rallentare l’assorbimento dei cibi prolungando il senso di sazietà. Ideale in presenza di problemi infiammatori della tiroide e del derma, disinfiamma e decongestiona.

Non solo: il mix di acqua e cetriolo è un’ottima combinazione per la pelle poiché contiene silicio, che aiuta a ridurre acne e altri problemi dell’epidermide, rendendola luminosa. Non basta? Oltre a essere ricca di Vitamina A e D, l’acqua con il cetriolo è un ottimo rimedio detox grazie ai nutrienti del vegetale di cui l’acqua si arricchisce, tra cui calcio e potassio.