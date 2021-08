Acqua e limone: le buone abitudini mattutine

Fra i grandi insegnamenti salutari che devono al web il loro successo inatteso, quello dei benefici di acqua e limone viene subito dopo alla campagna contro l’olio di palma e un attimo prima degli shampoo senza parabeni.

In sostanza, si è scritto, bere acqua e limone la mattina appena messi i piedi giù dal letto aiuta la nostra condizione psico-fisica. La bevanda porta benefici sia per l’organismo, sia per la mente. Tuttavia, alcune precisazioni sono d’obbligo. Come e quando deve essere consumata? Quali sono gli effettivi benefici?

Come e quando bere acqua e limone

La prima indicazione per la terapia acqua-limone è utilizzare acqua tiepida e non bollente. Dentro al bicchiere dovrete poi spremere, al momento, un limone. Di seguito, consumate immediatamente la bevanda. Se il composto viene lasciato riposare per ore non servirà a nulla. Chiaramente, l’ortodossia salutista esige limoni biologici che non siano stati trattati con pesticidi, cere e sostanze chimiche in generale.

E’ fondamentale consumare la bevanda la mattina appena svegli e ancora a digiuno per avere gli effetti sperati. Se il sapore dovesse essere sgradevole aggiungete una punta di miele. Attenzione a non abusarne però, acqua e limone non deve essere il tonico del risveglio per tutta la vita, bevetene per finestre temporali di venti giorni quando siete sotto stress e durante il cambio di stagione.

Benefici della colazione acqua e limone

Certo rimane da chiarire quali sono i benefici precisi di questa dieta. Per prima cosa, pare che la bevanda aumenti la risposta immunitaria del nostro organismo, aiutandoci a resistere ai malanni stagionali. Inoltre, questa dovrebbe tonificare tutte le parti del nostro corpo e stimolare la diuresi.

Fra gli altri benefici che si possono elencare compaiono: il rallentamento dei processi degenerativi articolari; il contributo di minerali sull’organismo; il miglioramento dell’anemia e delle funzioni gastroepatiche. Fra le altre cose, il tonico aiuta a prevenire i tumori e a dimagrire. Le proprietà antiossidanti del limone agiscono contro la comparsa di cellule tumorali. Allo stesso tempo, la routine stimola l’intestino e favorisce la perdita di peso.