L’inverno 2022-2023 è stato difficile per molti di noi. Dopo aver sofferto di Covid, molti di noi si stavano ancora riprendendo dagli effetti del virus e, in alcuni casi, il nostro sistema immunitario era stato indebolito. Ciò significava che quando si sviluppava un’infezione respiratoria, il nostro corpo non riusciva a mantenere la consueta azione riflessa: la tosse.

La tosse si protraeva più a lungo del solito e i medici cominciavano a notarlo. La causa potrebbe essere il ritorno alla normalità dopo la Covid, con le persone non più costrette a usare maschere o maschere antigas, ma allo stesso tempo con un sistema immunitario indebolito dai due anni di isolamento sociale.

Quando si sviluppa un’infezione respiratoria, il corpo aumenta la produzione di muco per intrappolare i virus responsabili; questo crea un terreno fertile per batteri e funghi che possono causare polmonite o bronchite. La tosse è un’azione riflessa per liberare le vie respiratorie da questo muco; tuttavia, spesso si blocca in gola e non se ne va finché non si tossisce di nuovo. Il problema è che spesso è difficile da eliminare completamente.

Addio tosse secca: i consigli degli esperti

Per combattere la tosse secca, gli esperti consigliano di non tornare subito a fare sforzi e allenarsi perché potrebbe rallentare il recupero. Usare pastiglie per la tosse al mentolo o spray possono aiutare perché forniscono una sensazione di raffreddamento alla gola che contrasta lo stimolo a tossire.

Il mentolo è inoltre lenitivo, ma l’impatto in termini di controllo della tosse può durare solo da 20 minuti a mezz’ora. Un altro rimedio può essere usare sciroppi per la tosse, ma diluiti in acqua tiepida per avere un effetto più a lungo termine.

Esercizi e rimedi che funzionano davvero contro la tosse

Degli esercizi e rimedi che funzionano davvero contro la tosse sono poi:

Bere bevande calde e mangiare zuppe: aiutano ad alleviare la tosse e a fluidificare il muco

Mantenere la casa calda tra i 18°C e i 21 ° C: il freddo abbassa le difese immunitarie

Respirare attraverso il naso: aiuta a riscaldare, umidificare e filtrare l’aria che entra

Sdraiarsi sulla schiena con le mani sulla pancia e inspirare dal naso spostando l’aria verso la pancia

Bere molti liquidi durante il giorno: lenisce e lubrifica la gola e riduce la quantità di muco

Il recupero completo dalla tosse non è immediato, ma i medici assicurano che con il riposo e questi metodi si riuscirà a debellare il fastidio e tornare perfettamente in salute.