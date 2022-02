Adottare un cane meticcio è un’ottima idea per moltissimi motivi. I cani non di razza infatti presentano numerosi vantaggi e, oltre all’affetto, hanno tantissimi altri benefici, che vanno dalla salute sino a un carattere docile.

Adottare un trovatello d’altronde è la scelta migliore perché si contrasta il randagismo e si regala una casa a un animale che ci sarà per sempre fedele.

Cane meticcio: 5 buoni motivi per adottarlo

Nei canili si possono trovare tantissimi cani meticci, sia adulti che cuccioli, che sono in cerca di una famiglia.

Ecco dunque 5 buoni motivi per adottare un trovatello rispetto a un cane di razza acquistato in un allevamento.

Perché adottare un cane meticcio: lotta al randagismo

Se volete adottare un cane la scelta più intelligente ed etica è quella di recarsi in un canile. Adottare un animale che si trova in queste strutture infatti consentirà di combattere il terribile fenomeno del randagismo.

I canili dei Comuni sono pieni di cani meticci che attendono di trovare una famiglia che li ami per sempre. A prendersi cura di loro e ad educarli sono dei volontari amanti degli animali, che spesso si trovano a fare i conti con scarsi finanziamenti e grandi difficoltà economiche. Se sceglierete di adottare un cane meticcio, di taglia piccola, media o grande, più adatta alle abitazioni con giardino, darete il vostro contributo per una causa importante.

Perché adottare un cane meticcio: spese minori

Adottare un cane meticcio piuttosto che un cucciolo o un adulto di razza costa molto meno. Prima di tutto non è necessario spendere soldi per portare a casa il nostro amico a quattro zampe, visto che il più delle volte i canili non richiedono nulla in cambio o, al massimo, un piccolo contributo. Con gli animali di razza invece la situazione è diversa perché spesso si rischia di spendere una fortuna e di incappare anche in malviventi che sperano di guadagnarci ancora di più.

Perché adottare un cane meticcio: salute migliore

I cani meticci notoriamente tendono ad ammalarsi molto meno rispetto ai cuccioli (o gli adulti) di razza e sono meno soggetti ad alcune malattie. Ciò significa non solo che spenderete meno dal veterinario, dove vi recherete solo per fare i regolari vaccini, ma anche che non rischierete di perdere il vostro cane a causa di qualche malattia.

Perché adottare un cane meticcio: un affetto senza pari

I cani meticci sono estremamente intelligenti e si affezionano in fretta al proprio padrone. Non hanno un carattere ribelle (come i bassotti) o iperattivo (come i jack russell), ma sono pronti a offrire alla famiglia che li accoglierà un affetto smisurato.

Perché adottare un cane meticcio: un valido aiuto dal canile

Rivolgendovi ad un canile per adottare un cane meticcio troverete personale specializzato e preparato che riuscirà ad aiutarvi e darvi consigli per accogliere al meglio il vostro amico a quattro zampe.