Le afte in bocca sono antiestetiche e dolorose, ma possono anche essere il segno di una malattia sottostante. Ecco alcuni rimedi naturali che si sono dimostrati efficaci per trattarle.

Le afte sono piccole piaghe che si formano in bocca. Poiché possono rendere difficile parlare e mangiare, queste piccole protuberanze possono essere molto fastidiose. Fortunatamente, esistono alcuni rimedi naturali che aiutano ad alleviare i sintomi.

Afte,quali sono le cause

Sebbene le cause delle afte non siano del tutto note, si ritiene che vi siano diversi fattori alla base della loro comparsa. Ad esempio:

Vitamina B12 e folati;

minerali come zinco e ferro.

Altri fattori che possono scatenare i sintomi sono le infezioni da Helicobacter pylori, le malattie infiammatorie croniche intestinali (come la colite ulcerosa) e le disfunzioni del sistema immunitario.

Le afte orali sono un sintomo comune della celiachia e del morbo di Crohn e si manifestano soprattutto nei periodi di stress.

Le afte della bocca possono anche formarsi in seguito a traumi o al contatto con oggetti sporchi.

Anche se le afte orali spesso scompaiono da sole, il processo di guarigione può richiedere fino a due settimane.

Se si soffre spesso di afte o se la piaga non guarisce dopo poco tempo (tre giorni), è bene rivolgersi a un medico.

Per trattare le afte, è necessario innanzitutto determinarne la causa e cercare di eliminarla.



Nel frattempo, però, esistono efficaci rimedi naturali per alleviare i sintomi; molti consigliano sciacqui con bicarbonato di sodio o limone, ma esistono rimedi molto efficaci per trattare le afte in modo naturale.

Rimedi naturali per le afte

Ecco i 5 rimedi naturali più efficaci per curare le afte:



1. Propoli

Grazie alle sue proprietà antibatteriche e al contenuto di cera, la propoli è molto efficace per il trattamento delle afte. Per trattare le afte con la propoli è sufficiente applicarne una piccola quantità direttamente sulle lesioni con un bastoncino di cotone.

Per molte persone, la propoli è uno dei migliori rimedi per eliminare rapidamente le afte. Di solito bastano poche applicazioni per vedere i risultati, a differenza di altri metodi che possono richiedere più tempo e pazienza.

2. Calendula

La calendula può essere utilizzata per fare un impacco, da applicare direttamente sulla piaga o anche da sciacquare nel collutorio per trattare piaghe difficili da raggiungere o dolorose causate da problemi dentali come la gengivite.

Trattamenti topici leggeri come impacchi e risciacqui con infuso di calendula possono essere utili per alleviare l’infiammazione e, di conseguenza, il dolore. Anche altre erbe, come la camomilla e la malva, con azioni simili, possono essere utili,

3. Gel di aloe vera

Le proprietà lenitive e antinfiammatorie del gel di aloe vera lo rendono un efficace rimedio naturale per il trattamento delle afte.

Se avete delle piante di aloe vera, potete usare il gel contenuto nelle foglie per trattare le ulcere della bocca.

Il gel di aloe vera è una sostanza naturale al 100% che può essere utilizzata per via orale per trattare i tessuti molli irritati della bocca.

4. Tea Tree Oil (olio di Melaleuca alternifolia)

Il tea tree oil, con le sue proprietà disinfettanti e antibatteriche, è efficace anche contro le afte. Si può applicare sulle afte della bocca diluendo una goccia di olio in un cucchiaino di gel di cocco o di aloe, due ingredienti naturalmente lenitivi.

5. Tè

Grazie al suo contenuto di tannini, che ha proprietà curative, può essere utilizzato come rimedio per le afte: basta preparare un tè e utilizzare la bustina applicandola direttamente sulla piaga.