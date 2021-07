Aifa: “In arrivo farmaci anti Covid promettenti, al vaglio Ema a ottobre”

Arriveranno prima della fine dell’anno alcuni farmaci anti Covid “che sono in fase di studio ben avviate e sono sviluppati su bersagli unici di questo virus. Queste molecole, nelle sperimentazione in vitro, hanno dimostrato grande efficacia e sicurezza e sicurezza. Credo che ad ottobre-novembre l’Ema li valuterà”. Lo ha annunciato Giorgio Palù, presidente dell’Aifa, ospite di ‘TimeLine’ su SkyTg24.

“A fine settembre dovremmo arrivare alla copertura vaccinale degli italiani, preoccupano i 5 milioni di over 50 non vaccinati”, ha aggiunto il presidente Aifa, continuando:

“Il generale Figliuolo ha dimostrato come la logistica possa cambiare una situazione e l’ha fatto in tempo rapidissimo, avvicinandoci al 50% della popolazione vaccinata con due dosi. Ci preoccupano però i 5 milioni di over 50 e i 2,3 milioni di over 60 che non sono ancora vaccinati. Sono quelli a rischio di avere le conseguenze più serie in caso di contagio”, ha spiegato Palù.

“Ogni anno sono 3 milioni le vite che vengono salvate dai vaccini” e questo evidenzia “l’importanza nella storia e nella medicina di questa procedura che ha contribuito alla salute e alla longevità dell’uomo”, ha ricordato.