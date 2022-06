Per riuscire a mantenere il proprio metabolismo attivo, è necessario porre attenzione a semplici consigli che devono diventare abitudini radicate, solo così si riesce a mantenere il nostro peso nella norma. Non bisogna aver fretta, per constatare i primi risultati è necessario attendere almeno 15 giorni. E ora prendete carta e penna e scrivete questi consigli:

Tre volte a settimana fate del movimento, poichè quando aumenta la massa muscolare il metabolismo accelera:

– si attivano l’adrenalina e la dopamina,

– si risvegliano gli enzimi metabolici,

– i grassi stoccati si mobilizzano e gli zuccheri migliorano l’azione dell’insulina.

Avere una buona muscolatura significa consumare di più anche a riposo. Gli sport più adatti sono quelli che prevedono uno sforzo moderato, ininterrotto, prolungato e regolare, come la camminata veloce, il nuoto, la bicicletta, il jogging, la cyclette, lo spinning, lo sci di fondo, l’aerobica. L’ideale è dedicargli un’ora, almeno 3 volte a settimana.

Alimentazione:

– Non scendere mai al di sotto delle 1200 calorie quotidiane, altrimenti invece di perdere peso, si rischia di “addormentare” il metabolismo, che si mette in regime di risparmio, consumando meno

– Alimentate i muscoli con i carboidrati complessi e proteine magre: mangia ogni giorno 80 g di pasta o riso o mais; 50 g di pane; 200 g di carne bianca o pesce.

– Mi raccomando: invece di un’unica abbuffata la sera, abitudine diffusa tra chi lavora molto o è stressato, adotta 5/6 appuntamenti quotidiani col cibo.

– Bere, bere, bere: la ricerca scientifica dimostra che il metabolismo aumenta con un’idratazione di 1,5-2 litri di acqua al giorno.

Quali alimenti?

Alghe: trasformano zuccheri e grassi in energia e contengono iodio, stimolatore della tiroide. Ottime nelle minestre.

Caffè: le sue proprietà toniche e stimolanti aumentano il consumo di calorie. Tre tazzine al giorno, se non hai particolari problemi di ipertensione.

Rosmarino: è l’erba aromatica più efficace per il metabolismo, inoltre è tonico ed energizzante. Oltre ad aggiungerlo ai piatti, si può preparare l’infuso, la mattina, mettendo un rametto in acqua bollente e lasciando riposare per 10 minuti.

Ravanello: velocizza il metabolismo ed è ottimo per il fegato. Da aggiungere sempre alle insalate; ideale come aperitivo.

Sedano: è raccomandato anche in caso di obesità. L’insalata di sedano come antipasto è saporita e costituisce un vero starter per il metabolismo.

Senape: aiuta a incrementare il metabolismo del 25-30% e lo fa per un tempo prolungato dopo l’assunzione. Si può preparare una vinaigrette di senape per condire insalate o pinzimoni e usarla pura per accompagnare le carni.

Dormi sette ore: ti svegli energica e con meno fame

Anche dormire bene fa perdere peso perché, durante il sonno, il metabolismo lavora per te: chi riposa poco e male tende ad avere un metabolismo più lento e ricerca più spesso il cibo per tamponare la sensazione di stanchezza. In particolare, chi dorme almeno 7 ore per notte è mediamente più magro di chi riposa di meno: una cattiva qualità del sonno, in effetti, influenzerebbe negativamente la secrezione di ormoni come insulina, cortisolo, leptina e grelina, che governano la tendenza ad accumulare adipe e ad avere sempre fame. La carenza di sonno può indurre sbalzi glicenici, far aumentare il desiderio di zuccheri e aprire la strada al rapido aumento di peso.