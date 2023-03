L’albero del pane, noto anche come Ulu, è una pianta tropicale appartenente alla famiglia delle Moraceae.

Il nome scientifico artocarpus deriva dal greco: artos, che significa pane, e karpos, che significa frutto. Questa particolare combinazione deriverebbe dal sapore del frutto cotto, simile a quello del pane.

L’albero del pane è una pianta straordinariamente produttiva: può produrre più di 200 frutti in un anno e il suo tasso di raccolta supera quello del grano o del riso. Queste caratteristiche lo rendono un alimento utile nella lotta contro la fame nel mondo.

L’interesse per questo frutto da parte di organizzazioni come Global Breadfruit e Breadfruit Institute è comprensibile, dato che ricerche scientifiche hanno dimostrato che sei alberi di pane possono nutrire una famiglia di cinque persone per un anno intero.

Le proprietà dell’albero del pane

L’albero del pane è un alimento estremamente versatile, con un basso indice glicemico e ricco di minerali che forniscono importanti sali minerali e vitamine:

Ferro

Calcio

Magnesio

Potassio

Fosforo

Rame

Vitamine:

Vitamina B1

Vitamina B3

Vitamina B5

I benefici dell’albero del pane

L’albero del pane è pronto per essere preparato in molti modi: al forno, fritto, al vapore e usato come ornamento per zuppe e insalate.

Il gruppo di ricerca sulla salute naturale e sui prodotti alimentari del British Columbia Institute of Technology ha stabilito che le sue proteine sono molto più digeribili di quelle del grano.

Qualunque sia la modalità di preparazione di questo frutto, esso conserva inalterati i suoi innumerevoli benefici. Ad esempio:

Preserva la salute del cuore.

Grazie alle fibre che contiene, può contribuire a mantenere bassi i livelli di colesterolo e quindi a ridurre i fattori di rischio per le malattie cardiovascolari come l’ictus e l’infarto.

Combatte i disturbi gastrointestinali.

Le fibre proteggono il rivestimento del colon e dello stomaco dalle sostanze cancerogene e aiutano a prevenire la gastrite e il reflusso acido.

Contrasta l’azione dei radicali liberi.

Gli antiossidanti ridimensionano le conseguenze dello stress ossidativo. Infatti, è quest’ultima a provocare malattie degenerative (morbo di Alzheimer e morbo di Parkinson), cancro, allergie e altri disturbi polmonari.

Rende bella la pelle.

La vitamina C svolge un ruolo fondamentale nel mantenere la salute della nostra pelle. Promuove la produzione di collagene, regalandoci una pelle soda e tonica.