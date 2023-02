Il Ministero della Salute, per tutelare la salute dei consumatori, ha pubblicato sul proprio sito web un elenco con informazioni sui prodotti pericolosi o non idonei alla vendita.

Il produttore della maionese di soia biologica senza uova “mayo” a marchio Cerealterra ha emesso un richiamo precauzionale e volontario a causa della presenza di proteine dell’albume d’uovo nel prodotto.

Il prodotto, venduto in secchielli da 5 chilogrammi con il numero di lotto PEH436 e una scadenza al 2/06/2024, è sicuro per le persone non allergiche alle uova.

La maionese di soia richiamata è stata prodotta da Cereal Terra Srl, nello stabilimento attivo a Ciriè (un comune alle porte di Torino).

Alle persone allergiche alle proteine dell’uovo si consiglia di non consumare la maionese di soia riportata.