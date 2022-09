Di fronte all’incremento dei costi energetici, il prezzo del latte fresco potrebbe superare rapidamente i 2 euro al litro.

A lanciare l’allarme sono i colossi Granarolo e Lactalis, che hanno deciso di intervenire insieme in questa crisi, superando “i consueti antagonismi di mercato”, per porre all’attenzione del governo Draghi la forte preoccupazione per un’inflazione galoppante che da 12 mesi colpisce l’agroalimentare italiano, e in particolare il settore lattiero caseario.

“Occorre un intervento pubblico che scongiuri conseguenze ancora più disastrose per le migliaia di imprese che compongono la filiera” dichiarano i due gruppi in un comunicato congiunto.

Inflazione insostenibile: quanto ci costa di più il latte

L’inflazione ha toccato in maniera importante, con numeri a doppia cifra, quasi tutte le voci di costo che compongono la filiera del latte. Ad oggi l’inflazione ha portato a un aumento di listino del 23/24%, ma i costi energetici continuano a crescere in misura esponenziale.

Nonostante entrambe le aziende abbiano assorbito autonomamente un’inflazione che oscilla tra il 25% e il 30%, dalla primavera il prezzo del latte per il consumatore è cresciuto raggiungendo gli 1,75/1,80 euro al litro (dato Nielsen) e potrebbe aumentare ulteriormente entro dicembre 2022, fino a toccare i 2 euro al litro.

“È impensabile che un alimento primario e fondamentale nella dieta italiana possa subire una penalizzazione così forte da comprimerne la disponibilità di consumo”. Per quanto riguarda solo il comparto energia, senza una netta inversione di rotta avremo un’inflazione del 200% nel 2022 rispetto al 2021 e un rischio di oltre il 100% nel 2023 rispetto al 2022, sottolinea il Presidente di Granarolo Gianpiero Calzolari.

“È insostenibile anche da parte di una grande azienda, dal momento che si protrae nel tempo e che se fosse scaricata tal quale sul mercato colpirebbe significativamente i nostri consumatori e avrebbe inevitabili conseguenze sui consumi, con ricadute negative su tutta la filiera”.

Le cause dell’aumento vertiginoso del prezzo del latte

Le cause? L’alimentazione animale in primis, aggravata dalla siccità che riduce sia i raccolti degli agricoltori sia la produzione di latte, che ha reso necessario un aumento quasi del 50% del prezzo del latte riconosciuto agli allevatori.

Ma anche il packaging, con i prezzi di carta e plastica in aumento costante da mesi, e altri componenti di produzione impiegati nella produzione di latticini. Oggi, però – avvertono Granarolo e Lactalis – la preoccupazione maggiore è rappresentata dall’incremento dei costi energetici, “che nelle ultime settimane sono aumentati a tal punto da rendere difficile trasferirli sul mercato”.