Dopo che una donna di 21 anni è morta per una reazione allergica a Milano in seguito al consumo di un tiramisù vegano, sul sito del Ministero della Salute è aumentato il numero di prodotti richiamati per potenziali allergeni.

Il Ministero della Salute e la COOP hanno pubblicato sui loro siti web segnalazioni di prodotti pericolosi o non idonei alla vendita, al fine di tutelare la salute dei consumatori.

L’azienda produttrice del “Minestrone Ricco con Passato” a marchio BONDUELLE ha emesso un richiamo precauzionale e volontario, dopo che è stata riscontrata la presenza dell’allergene sedano nel prodotto senza che fosse presente in etichetta.

Tutte le confezioni da 750 grammi con data di scadenza compresa tra settembre 2023 e novembre 2024 sono soggette al richiamo.

Per ulteriori informazioni, contattare il Servizio consumatori al numero verde 800903160 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 14.00.

Per precauzione, l’azienda raccomanda alle persone allergiche al sedano di non consumare la zuppa e di restituirla al punto vendita per il rimborso.