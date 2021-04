Allergie e mal di testa aumentano in primavera, come prevenirli

Con l’arrivo della primavera tornano le allergie e come ogni anno, con le nuove fioriture di piante e fiori, l’aria si riempie di pollini, spore e allergeni aerei di vario genere, dai quali è pressoché impossibile difendersi.

Per chi soffre di allergie stagionali la primavera coincide con l’inizio di un tormento continuo, si scatenano una serie di processi infiammatori come irritazione e lacrimazione, sinusite, mal di testa, prurito, dovuti principalmente al polline degli alberi, agli acari della polvere, a peli di animali. La pressione che si accumula nelle cavità sinusali (sulla fronte, sul dorso del naso e sulle guance) può causare una serie disagi, principalmente associati a un mal di testa sinusale”, afferma il dottor David Erstein, allergologo e immunologo di New York che lavora presso l’Advanced Dermatology PC. Tra rimedi naturali e buone abitudini, ecco alcuni consigli su come prevenire e combattere le allergie stagionali secondo dottori ed esperti internazionali tratti dal sito parade.com.

Le cause del mal di testa sinusale

Avere un raffreddore o allergie, in questo periodo dell’anno, può essere fastidioso e può rappresentare una delle cause più comuni di mal di testa sinusale. “L’infiammazione e il potenziale accumulo di liquidi, dovuto alla mancanza di drenaggio, possono essere causati da infezioni e allergie”, spiega il dott. David Erstein. Se il naso si sente regolarmente chiuso, ciò crea tensione e infiammazione intorno alla parte superiore del viso. Spesso, le persone scambiano un’emicrania con sintomi nasali per un mal di testa sinusale. Allora, qual è la differenza? “Un mal di testa sinusale è causato da un’infezione sinusale, che ha sintomi molto specifici: dolore profondo, continuo e pulsante localizzato sulla fronte, sul dorso del naso e sulle guance, febbre, naso chiuso o che cola.”

Modi naturali per sbarazzarsi di un mal di testa sinusale

Ecco i migliori metodi secondo i medici per sbarazzarsi in modo naturale di un mal di testa sinusale causato da allergie stagionali:

Applicare un impacco caldo

La terapia del calore è eccellente per alleviare il dolore. Il dottor Erstein suggerisce di applicare impacchi di acqua calda sulle aree che causano disagio. È consigliato posizionare l’impacco sul naso e sulla fronte, quindi massaggiare delicatamente i punti sensibili per scioglierne i fastidi.

Fare una doccia calda

“La doccia può ridurre la congestione associata al mal di testa sinusale – spiega la dott.ssa Bita Nasseri, medico specializzato presso la Mayo Clinic – Il vapore aiuta ad aprire le vie respiratorie. Chiudi la porta del bagno e lascia scorrere la doccia per diversi minuti. La stanza si riscalderà in pochi minuti e potrai respirare il vapore.”

Inalare vapore acqueo

Proprio come l’acqua calda della doccia può aiutarci a respirare meglio, l’inalazione di vapore acqueo attraverso i passaggi nasali può favorire il sollievo dalla congestione. Il dottor Omid Mehdizadeh, otorinolaringoiatra e laringologo presso il Providence Saint John’s Health Center di Santa Monica (California), consiglia di inalare vapori aromatizzati con eucalipto o mentolo. Secondo la ricerca*, soprattutto l’estratto alla menta piperita può aiutare a combattere i batteri. E poiché contiene mentolo, agisce anche come un potente decongestionante.

Dormire bene la notte

“È’ stato dimostrato** che il sonno rafforza le cellule del corpo che combattono le infezioni”, afferma il dott. Nasseri. Per ridurre al minimo la congestione, gli esperti consigliano di regolare la posizione del sonno e usare un cuscino in più per sostenere la testa. Tenere il capo sollevato mentre si dorme può aiutare a drenare il muco e alleviare un po’ della pressione.

Bere acqua

Restare idratati rappresenta una parte cruciale del processo di guarigione. Il muco denso peggiora la congestione e l’acqua aiuta a ridurre le secrezioni nasali. “I pazienti perdono rapidamente metaboliti e liquidi – afferma il dottor David R. Edelstein, otorinolaringoiatra e chirurgo della testa e del collo – I pazienti con sinusite devono bere molti liquidi e succhi poiché il naso cola molto e questa rappresenta un’altra fonte di perdita di liquidi. La febbre inoltre aumenta anche il fabbisogno di acqua nell’organismo.” Quindi, è buona abitudine tenere una bottiglia d’acqua nelle vicinanze per tutto il giorno per assicurarsi di assumere abbastanza liquidi.

Come prevenire un mal di testa dovuto ad allergie stagionali

Dopo aver appreso cosa può causare un mal di testa sinusale, è possibile adottare alcune buone pratiche per prevenirlo. “Se l’infiammazione si verifica perché si soffre di allergie, può essere utile identificare ciò a cui si è allergici e implementare corrette strategie di riduzione”, afferma il dott. Epstein.

Innanzitutto, bisogna evitare i fattori ambientali. Poiché le allergie stagionali sono una causa comune di mal di testa sinusale, è saggio limitare il tempo all’aria aperta, almeno fino a quando i sintomi iniziano a migliorare. “Evitare sostanze irritanti come profumi / acque di colonia forti e fumo che innescano l’infiammazione della mucosa nasale e la secrezione di muco – afferma la dottoressa Nicole Aaronson, otorinolaringoiatra pediatrica – È’ consigliato mantenere umidi i passaggi nasali con uno spray nasale salino. In caso di sintomi, occorre evitare allergeni alimentari e ambientali. Inoltre, mantenere una buona idratazione aiuta per prevenire la congestione nasale.

Allergia ai pollini, alimenti da evitare

Gli alimenti possono avere un ruolo nell’aggravare i sintomi delle allergie stagionali soprattutto in due modalità:

Alimenti che contengono istamina o ne aumentano il rilascio da parte dell’organismo.

da parte dell’organismo. Alimenti che possono causare una reazione crociata con i pollini.

Alcuni cibi sono in grado di favorire il processo infiammatorio stimolando il rilascio di istamina. Come fare quindi per abbassare l’istamina legata all’alimentazione? Evita insaccati, zuccheri, frutta secca, cioccolato, fragole, latticini, crostacei e pomodori.

Circa il 20% tra coloro allergici ai pollini, presentano una maggiore sensibilità anche nei confronti di quegli alimenti che hanno una parentela botanica con la pianta di origine del polline responsabile dell’allergia. Per esempio, cosa è meglio non mangiare con l’allergia alle Graminacee? Tra gli alimenti da evitare ci sono mandorle, pomodori, kiwi, agrumi, anguria, ciliegie, melone, pesche e prugne.

In conclusione, se soffri di allergia ai pollini e i tuoi sintomi sono piuttosto severi, ti consigliamo di rivolgerti sempre a uno specialista per definire la dieta più adatta a te senza incorrere in carenze nutrizionali.