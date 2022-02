L’alloro è una pianta tipica del mediterranio ricca di oli essenziali e oli grassi che si concentrano nelle foglie come nei frutti, le drupe o bacche che a maturazione diventano nero bluastre.

E’ utilizzato per combattere astenie e affaticamenti, stimola l’appetito e la digestione, favorisce l’eliminazione dei gas dal tubo digerente e limita le fermentazioni intestinali, ha proprietà antisettiche del cavo orale e dei bronchi ed espettoranti; svolge azioni antinfiammatorie della pelle e ne favorisce la rigenerazione.

Le foglie e le bacche di alloro hanno proprietà medicinali di una certa importanza: sminuzzando 5 o 6 foglie secche di alloro e mettendole in una tazza di acqua bollente si ottiene un ottimo infuso che, bevuto caldo prima di coricarsi, fa sudare abbondantemente riuscendo, quasi sempre ad impedire l’evolversi di un raffreddore o di un’incipiente influenza.

Lo stesso infuso sorseggiato dopo i pasti, riesce, grazie alle essenze contenute, a facilitare la digestione e ad eliminare i fastidiosi gas intestinali.

L’alloro è anche un antidepressivo naturale

Secondo ricerche recenti l’alloro, pianta aromatica profumatissima, è anche un vero antidepressivo naturale. Ecco lo studio che lo sostiene.

Una ricerca condotta dal UFC – Universidade Federale do Ceará, in collaborazione con le Università federali di Paraíba e Piauí, ha rinvenuto in una specie d’alloro amazzonica una proprietà sino ad ora sconosciuta.

Ebbene sì: stando allo studio, le foglie della pianta sarebbero un antidepressivo naturale. Tutto merito di una sostanza contenuta al loro interno e nota come riparina III, alcaloide in natura presente nelle foglie, nella corteccia e nei semi di diverse piante.

Insomma, l’alloro – già apprezzato per tanti usi, non solo culinari – pare essere ora anche un toccasana per la mente. La scoperta dell’alcaloide potrebbe cambiare il modo di curare i disturbi generati da ansia e stress, aiutando in modo assolutamente naturale chi ne soffre.

Digestione difficile e coliche. Per aiutare la digestione e favorire l’eliminazione dei gas intestinali, alleviando i dolori di stomaco o causati dalle coliche, è adatto il decotto di alloro per uso interno, ottimo da sorseggiare dopo cena. Si prepara immergendo in 200ml acqua fredda 5gr di foglie di alloro e portando poi ad ebollizione per 5 minuti.

Si possono aggiungere dei pezzettini di scorza di agrume (arancia, mandarino o limone) continuando a cuocere per qualche altro minuto e lasciando quindi a riposare per una decina di minuti. Dolcificare a piacere con miele.

La tisana di alloro risolve i disturbi digestivi

Il grande campo di applicazione dell’alloro sono i disturbi digestivi e le intossicazioni alimentari. Quando lo stomaco sembra incapace di digerire anche solo un bicchiere d’acqua e gli alimenti stazionano nell’addome, fermentando e producendo gonfiore, mal di stomaco, intossicazione, emicranie e senso di spossatezza, puoi ricorrere a una tisana preparata versando un cucchiaino di foglie d’alloro seccate in una tazza d’acqua;

lascia riposare per qualche minuto, poi filtra e bevi: il suo potere antifermentativo, digestivo e stimolante sgombra lo stomaco, restituisce energia al corpo e schiarisce la mente.

L’infuso di alloro: foglie fresche e bacche contrasta i disturbi respiratori

Benché sia noto principalmente come pianta digestiva, l’alloro possiede anche una notevole proprietà espettorante e diaforetica, utile in tutti i casi di febbre, stati influenzali e congestione delle vie respiratorie per stimolare la sudorazione e favorire l’espulsione del catarro bronchiale.

In caso di tosse, febbre e influenza assumi due volte al giorno un infuso di alloro. Per prepararlo poni in una tazza di acqua bollente due o tre foglie fresche d’alloro sminuzzate, lascia riposare 6 minuti, poi filtra e bevi, addolcendolo con un cucchiaino di miele di limone.

Le proprietà dell’olio essenziale di alloro

Le foglie dell’alloro contengono un olio essenziale dalle notevoli proprietà antibiotiche, antiparassitarie, antiputrefattive, digestive, stimolanti, antisettiche, sedative, ipotensive, sudorifere, stomachiche, antireumatiche ed espettoranti, da tenere sempre a portata di mano. Ecco come usarlo:

Per favorire una buona digestione versa 5 gocce di olio essenziale di alloro in un diffusore aromatico per ambienti durante i pasti principali, oppure aspirane l’aroma direttamente dalla boccetta.

in un diffusore aromatico per ambienti durante i pasti principali, oppure aspirane l’aroma direttamente dalla boccetta. Contro pesantezza di stomaco, emicrania digestiva o sonnolenza post-prandiale, diluisci 5 gocce di olio essenziale di alloro in un cucchiaio di olio di mandorle dolci e friziona delicatamente, con un movimento circolare in senso orario, la zona del plesso solare e le tempie.

e friziona delicatamente, con un movimento circolare in senso orario, la zona del plesso solare e le tempie. Per disinfettare da virus e batteri l’aria della stanza in cui soggiorni versa in un brucia-essenze qualche goccia di olio essenziale di alloro.

L’alloro, oltre ad essere un’erba aromatica molto apprezzata, è nota per essere una pianta officinale – appartenente alla famiglia delle Lauracee – dai mille benefici, più uno dato che la scoperta di questo alcaloide nella specie amazzonica potrebbe cambiare in tutto il mondo il modo in cui curare i disturbi dell’umore e aiutare chi desidera trattare ansia e depressione in maniera più naturale possibile.