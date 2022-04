Aloe vera e dieta: i consigli per perdere peso

L’aloe vera è un alleato della dieta: oltre all’azione depurativa, il suo consumo velocizza il metabolismo e riduce il tessuto adiposo. Ottimo il suo succo prima della colazione a digiuno e a metà pomeriggio. Le sue infinite proprietà benefiche si sfruttano anche nella cosmesi, grazie all’alto contenuto di collagene.

L’aloe vera è una pianta grassa le cui proprietà sono note da da millenni: è impiegata in medicina, cosmetica e come coadiuvante per perdere peso. Dalle foglie dell’aloe vera è possibile ricavare due tipi di estratti, il succo condensato e il gel, che possiedono componenti chimici, indicazioni e interazioni farmacologiche diverse fra loro. Per perdere peso dobbiamo affidarci alla bevanda di aloe che grazie all’alto contenuto di collagene, riesce a ridurre il tessuto adiposo. Ecco i consigli da seguire.

L’aloe vera fa dimagrire

Il succo di Aloe vera è sempre più utilizzato nella dieta grazie alla sua capacità di ridurre il tessuto adiposo. La sua efficacia per dimagrire è assicurata anche dalle sue proprietà depurative e lassative, eliminando tossine e residui. In pratica, oltre a ripulire l’organismo, velocizza il metabolismo permettendo di bruciare il grasso corporeo più rapidamente e placare il senso di fame.



L’azione specifica del succo di aloe in questo caso è quella di rallentare lo svuotamento gastrico, dando all’apparato digerente più tempo per assimilare al meglio le proteine e i contenuti energetici dei cibi.

In particolare, il collagene, contenuto naturalmente nell’aloe vera (motivo per cui è anche un toccasana contro l’invecchiamento cutaneo) è una proteina difficile da digerire, per cui l’organismo si vede costretto ad attingere alle riserve di energia contenute nei grassi e negli zuccheri.

Questa condizione, inoltre, allunga nel tempo la sensazione di sazietà, quindi il dimagrimento in generale è dovuto a queste due tipologie di azioni che ci consentono di bruciare di più e mangiare meno o meno spesso.

Detox naturale: tutti i benefici del succo di aloe vera

Sai che l’aloe nell’antico Egitto era nota come pianta dell’immortalità a causa del suo impiego nel processo d’imbalsamazione? Energizzante, drenante e depurativa, il succo di aloe è un toccasana per tutto l’organismo.

Bere il succo di aloe vera può essere d’aiuto per depurare l’organismo, in quanto stimola le funzionalità digestive dell’intestino prevenendo anche la stitichezza, e ridurre le sue infiammazioni; inoltre grazie alle sue proprietà antisettiche e antibatteriche, va a rinforzare il sistema immunitario nel profondo, dando una mano anche per regolare i livelli di zuccheri nel sangue.

Puoi sfruttare il suo potere preparando una spremuta fresca fai da te: taglia 2-3 foglie, con un cucchiaio estrai il gel, aggiungi, a piacere, del succo di pompelmo e frulla per qualche istante. Ricorda di… fare in fretta! Sensibile all’ossidazione, il gel dopo qualche minuto tende a perdere importanti sostanze nutritive, per questo è sempre preferibile utilizzare l’aloe fresca.

Se stai seguendo un regime detox, puoi bere un bicchierino di succo d’aloe puro o diluito con acqua la mattina o la sera, ma fai attenzione: consulta sempre un erborista per capire le modalità di assunzione più adatte a te perché, se assunta in quantità troppo elevate può avere effetti lassativi.

Aloe vera e dieta: i consigli per perdere peso

Il metodo per dimagrire grazie all’aloe vera è assumere questa pianta sotto forma di succhi e frullati che permettono di trarre beneficio dalle sue virtù e proprietà depurative e brucia grassi. Può essere assunta anche con succo di limone, con ananas frullato o con zenzero, ottenendo bevande con azione depurativa, dimagrante, antinfiammatoria.

Controindicazioni dell’Aloe vera

L’assunzione di aloe vera per dimagrire è sconsigliata a chi soffre di ipotensione, ai bambini, alle donne in gravidanza e durante l’allattamento e il ciclo mestruale. Chi è in cura per problemi a carico del sistema cardiocircolatorio o assume diuretici, steroidi o farmaci che provocano carenza di potassio, deve consultare un medico prima di usare l’aloe vera per dimagrire.