Gli chef utilizzano da tempo l’anice stellato per insaporire molti piatti. Le sue proprietà, le sue virtù e i suoi benefici possono aiutare ad alleviare piccoli problemi di salute e la spezia ha persino dimostrato di essere utile nel trattamento di alcune patologie della pelle.

La spezia a forma di stella a otto punte che conosciamo come noce moscata è il frutto di una pianta originaria dell’Asia orientale. Può crescere fino a 10 metri di altezza.

Benefici

L’anice stellato è ricco di flavonoidi, alcaloidi e altri composti con proprietà antivirali e antimicrobiche. Contiene inoltre depositi di zuccheri riducenti, aminoacidi, proteine e agenti antibatterici!

L’anice stellato è anche ricco di acido shikimico, una sostanza che può essere utilizzata per produrre farmaci antivirali. Questi farmaci sono efficaci contro le infezioni causate dai virus influenzali A e B.

L’anice stellato è ricco di composti antiossidanti.

I composti fenolici dell’anice stellato forniscono un’attività antiossidante, che elimina i radicali liberi dalle cellule del corpo per prevenire o ridurre i danni causati dall’ossidazione. Una dieta ricca di antiossidanti può ridurre il rischio di molte malattie, tra cui malattie cardiache e alcuni tipi di cancro.

L’anice stellato può aiutare a combattere le infezioni da lieviti. L’anice stellato è ricco di anetolo, che ha una forte azione contro diversi tipi di microrganismi, tra cui funghi come Candida albicans e Botrytis cinerea.

L’anice stellato come repellente per gli insetti

L’anice stellato ha un odore sgradevole per gli insetti, quindi usarlo come olio essenziale in un diffusore o fare un pot-pourri con bastoncini di cannella e chiodi di garofano aiuterà a tenere lontane le zanzare.

Contro le tarme puoi inserire questo composto in un sacchettino di cotone e posizionarlo nei cassetti. Puoi anche usare l’anice stellato da solo.

L’olio essenziale è un ottimo trattamento per i pidocchi: mescolatene due gocce allo shampoo abituale del vostro bambino e utilizzate la miscela sulla sua testa come di consueto.

Anice stellato come potente antinfiammatorio

L’anetolo, un composto aromatico che gli conferisce il suo tipico sapore, e le proprietà espettoranti possono aiutare a combattere l’influenza e la tosse. Gli infusi sono efficaci per il trattamento dei sintomi della febbre o del raffreddore.

L’anice stellato è considerato sicuro, soprattutto se usato nella preparazione di piatti. Nel caso del tè all’anice stellato, ci sono ancora pochi studi che valutano i suoi effetti collaterali.

Tuttavia, l’anice stellato può essere tossico ad alte concentrazioni, in particolare per il sistema nervoso. Nel bambino la sua assunzione dovrebbe essere controllata, poiché ci sono più effetti collaterali in età più giovane.

Raccomandazioni sulla quantità

In cucina l’anice stellato può essere usato intero o in polvere. La dose massima raccomandata di anice stellato è una stella per 200 centimetri cubici di acqua, inoltre, l’anice stellato non deve essere bollito per più di 10 minuti.

L’assunzione di tè all’anice stellato non è raccomandata durante l’infanzia e la gravidanza a causa della mancanza di studi per fornire la sua sicurezza.

Dove si compra

Lo si può trovare online o nei negozi di erboristeria sotto forma di olio essenziale, in polvere, a frutti interi o come infuso e tisane.