Se soffri di ansia e difficoltà a prendere sonno la sera, la soluzione giusta potrebbe essere quella di affidarti a una coperta ponderata, in grado cioè di riprodurre la sensazione di un abbraccio rassicurante. Ecco di cosa si tratta e quale acquistare

La coperta ponderata si presenta apparentemente come una qualsiasi coperta, ma grazie alla sua struttura stratificata e al suo consistente peso, ha la funzione di esercitare una leggera pressione su tutto il corpo lasciando la sensazione di un caldo e piacevole abbraccio. Questa tipologia di coperta è stata ideata e realizzata per alleviare i problemi di insonnia e di ansia, che a lungo andare possono generare altri disturbi come lo stress e poca concentrazione durante il giorno.

Ma come funziona una coperta ponderata? Esercitando diversi punti di pressione su tutto il corpo, la coperta riesce a rilassare il sistema nervoso, aumentando i livelli di serotonina e melatonina, ormoni fondamentali per regolare il tono dell’umore e anche i cicli veglia-sonno.

La prima coperta ponderata lanciata sul mercato è stata Gravity: oggetto di studi medici, ha dimostrato un’efficacia del 70% sulla qualità del sonno e di più del 50% sulla diminuzione di ansia e stress.

Coperta ponderata: come sceglierla

Se l’idea ti stuzzica e hai deciso di provare, ecco allora come scegliere la coperta ponderata migliore per le tue esigenze.

Le coperte terapeutiche in commercio possono infatti avere un peso diverso: in genere si va dai 6 agli 11 kg, ottenuti mediante delle piccole perline di vetro che assicurano la giusta pesantezza. Tieni presente che, secondo gli esperti, per assicurare un effetto benefico sul corpo, il peso della coperta dovrebbe corrispondere al 10% circa del peso corporeo.

Anche la misura può variare a seconda del modello scelto: puoi trovare infatti coperte ponderate adatte a un letto matrimoniale come a un letto singolo o addirittura king size. Per quanto riguarda il materiale, meglio scegliere sempre tessuti morbidi e traspiranti, come il cotone.

Infine, ricorda che la coperta ponderata può essere utilizzata anche per garantire un sonno tranquillo ai bambini, facendoli sentire coccolati durante la notte.