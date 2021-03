Antistaminici naturali contro le allergie: i rimedi

Antistaminici naturali, prima di ricorrere ai farmaci di sintesi, che hanno molti effetti collaterali, possiamo ricorrere a cure fitoterapiche e omeopatiche. Contro le allergie la medicina naturale offre una vasta gamma di rimedi mirati e privi di effetti collaterali, utili sia per la prevenzione che per tenere sotto controllo i sintomi in modo mirato, efficace e non invasivo.

L’assunzione di antistaminici comporta spesso effetti collaterali spiacevoli e talvolta rischiosi (soprattutto nel caso dei farmaci di prima generazione) come secchezza delle fauci, sonnolenza, capogiri, nausea o vomito, annebbiamento della vista, aritmia cardiaca e senso di confusione mentale. Per questo assumere antistaminici è sconsigliato in numerosi casi: prima di mettersi alla guida o di usare macchinari; in gravidanza o nell’allattamento, in caso di ingrossamento prostatico, ipertensione, disturbi cardiovascolari, glaucoma, disturbi a carico di reni, fegato, tiroide e vescica.

Gli “antistaminici naturali” sono le sostanze naturali in grado di interferire con le manifestazioni allergiche

Quercetina

La quercetina è un flavonoide contenuto in diversi tipi di piante e dotato di numerose proprietà. Fra queste, ritroviamo la capacità di inibire il rilascio di istamina e di diminuire i livelli di leucotrieni pro-infiammatori. Pertanto, la quercetina rientra a pieno diritto nel gruppo degli antistaminici naturali.

Perilla

La perilla e i suoi estratti, infatti, in svariati studi hanno dimostrato di essere in grado di diminuire i livelli di istamina, modulando in questo modo le reazioni allergiche. Oltre a questo, la perilla ha altresì dimostrato di essere capace di inibire la sintesi di leucotrieni (anch’essi coinvolti nelle manifestazioni allergiche) e di ridurre i livelli di IgE (implicate nella degranulazione dei mastociti e nel conseguente rilascio di istamina).

Ribes nero e Piantaggine nell’asma allergico

In caso di asma allergico, con blocco del respiro, senso di soffocamento e crisi d’angoscia, le erbe a cui ricorrere sono il ribes nero e la piantaggine. Oltre ad avere un’azione simil-cortisonica, antinfiammatoria e analgesica, Il ribes nero contiene principi attivi che stimolano l’attività delle ghiandole surrenali, aumentando naturalmente la produzione di cortisolo, mentre la piantaggine esercita un effetto sedativo sulle mucose delle vie respiratorie. Si assumono in tintura madre: 50 gocce di ribes nigrum T.M. una o due volte al giorno diluite in poca acqua, e 30 gocce di plantago major T.M. una volta al giorno. NB: Non usare la piantaggine in caso di disturbi renali o assunzione di anticoagulanti.

A questo proposito, sono in molti a sostenere che l’assunzione di integratori a base di ribes nero uno o due mesi prima di periodi critici per lo scatenarsi di allergie (generalmente, primavera e autunno), possa in qualche modo aiutare a ridurre gli attacchi allergici negli individui predisposti.

Liquirizia

Tuttavia, quello che molti non sanno è che la liquirizia appartiene anche al gruppo degli antistaminici naturali. Studi condotti sulla glicirrizina in essa contenuta, hanno evidenziato che questo composto è in grado di inibire la degranulazione dei mastociti, quindi, il conseguente rilascio di istamina. Tuttavia, gli integratori alimentari a base di liquirizia trovano impiego perlopiù per il mantenimento del benessere della mucosa gastrointestinale e delle vie respiratorie.

Partenio

Il partenio (Tanacetum parthenium) è una pianta appartenente alla famiglia delle Asteraceae, noto soprattutto per le sue proprietà antinfiammatorie e antiemicraniche. Uno studio condotto su animali ha, però, dimostrato che l’estratto di partenio in cloroformio è in grado di ridurre il rilascio di istamina dai mastociti, ma l’esatto meccanismo con cui ciò avviene è ancora sconosciuto.

Rimedi Omeopatici

L’omeopatia propone diversi prodotti naturali che spesso e volentieri vengono definiti come “antistaminici naturali omeopatici”. Naturalmente, anche in questo caso, l’uso dell’appellativo “antistaminici naturali” non è assolutamente appropriato. Difatti, non è possibile affermare che esista un rimedio omeopatico in grado di contrastare il rilascio dell’istamina o la sua attività. Più che altro, secondo il principio de “il simile cura il simile”, l’omeopatia propone diversi rimedi da impiegarsi nel trattamento di svariati tipi di allergie. Fra questi ricordiamo: