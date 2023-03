Se vogliamo evitare l’assunzione di farmaci di sintesi e preferiamo un approccio più naturale, esistono molte cure fitoterapiche e omeopatiche che possono aiutarci.

La medicina naturale può offrire trattamenti efficaci e privi di effetti collaterali per le allergie, sia prevenendo lo sviluppo dei sintomi sia eliminandoli una volta che si sono manifestati.

Gli antistaminici naturali interferiscono con il modo in cui si manifestano le allergie.

Camellia sinensis e tè verde

Nelle culture che hanno adottato l’abitudine di bere il tè verde, si utilizzano le foglie appartenenti a una particolare specie di arbusto: Camellia sinensis.

Il tè verde, grazie alle sue numerose proprietà medicinali, è molto conosciuto nel mondo della fitoterapia. Questa bevanda vanta, tra l’altro, attività antiossidanti e antimicrobiche.

I numerosi componenti bioattivi della pianta, come i polifenoli e le saponine, danno origine a queste proprietà. Tra queste spicca l’azione antistaminica.

Sebbene l’infuso sia il modo più comune per beneficiare delle proprietà della Camelia, sono facilmente reperibili anche diversi prodotti di integrazione, che hanno un effetto sicuramente più marcato rispetto agli infusi.

Quercetina

La quercetina è un composto presente in frutta, verdura e cereali. Inibisce il rilascio di istamina e riduce i livelli delle molecole pro-infiammatorie leucotriene. Pertanto, la quercetina rientra a pieno diritto nel gruppo degli antistaminici naturali.

Perilla

Inoltre, in diversi studi è stato dimostrato che la perilla e i suoi estratti sono in grado di ridurre i livelli di istamina, una scoperta che ha implicazioni per i soggetti allergici.

Oltre a questo, la perilla ha altresì dimostrato di essere capace di inibire la sintesi di leucotrieni (anch’essi coinvolti nelle manifestazioni allergiche) e di ridurre i livelli di IgE (implicate nella degranulazione dei mastociti e nel conseguente rilascio di istamina).

In caso di asma allergiva: Ribes nero e Piantaggine

Nei casi di asma allergica, in cui si verifica un’ostruzione delle vie respiratorie e si avvertono attacchi di angoscia quando si cerca di respirare, si possono utilizzare le erbe ribes nero e piantaggine.

Oltre ad avere un’azione simil-cortisonica, antinfiammatoria e analgesica, Il ribes nero contiene principi attivi che stimolano l’attività delle ghiandole surrenali, aumentando naturalmente la produzione di cortisolo, mentre la piantaggine esercita un effetto sedativo sulle mucose delle vie respiratorie.

Si assumono in tintura madre: 50 gocce di ribes nigrum T.M. una o due volte al giorno diluite in poca acqua, e 30 gocce di plantago major T.M. una volta al giorno. NB: Non usare la piantaggine in caso di disturbi renali o assunzione di anticoagulanti.

Per questo motivo, molti ritengono che l’assunzione di integratori di ribes nero alcuni mesi prima dell’inizio delle stagioni allergiche (in primavera e in autunno) possa contribuire a ridurre le reazioni allergiche nelle persone predisposte.

Liquirizia

Ma ciò che molti non sanno è che la radice di liquirizia contiene anche proprietà antistaminiche naturali.

La glicirrizina contenuta nella liquirizia è nota per inibire la degranulazione dei mastociti, riducendo il rilascio di istamina.

Tuttavia, gli integratori alimentari a base di liquirizia trovano impiego perlopiù per il mantenimento del benessere della mucosa gastrointestinale e delle vie respiratorie.

Partenio

Il partenio (Tanacetum parthenium) appartiene alla famiglia delle Asteraceae e viene utilizzato da molti anni nella medicina tradizionale per le sue proprietà antinfiammatorie e antiedemiche.

Uno studio condotto su animali ha dimostrato che l’estratto di partenio, disciolto in cloroformio, può ridurre il rilascio di istamina dai mastociti. Tuttavia, il meccanismo esatto di questa reazione è ancora sconosciuto.

Zenzero (Zingiber officinalis)

La radice di zenzero, originaria dell’Oriente, è oggi apprezzata e utilizzata da molte persone in tutto il mondo. Questa versatilità deriva dai suoi molteplici usi: culinari o medicinali.

La composizione chimica degli estratti di zenzero comprende terpeni e composti fenolici, che aiutano a combattere nausea, infiammazione e osteoartrite.

Gli studi dimostrano che lo zenzero è un efficace agente antiallergico naturale e può essere utilizzato per trattare la rinite allergica.

Gli estratti di zenzero sono ritenuti efficaci nel trattamento dei sintomi della rinite, con pochi effetti collaterali.

Per questi motivi, la radice di zenzero è più comunemente utilizzata nella preparazione di tisane e decotti, che possono essere arricchiti con ulteriori componenti aromatici e curativi. Tuttavia, esistono anche estratti di zenzero che possono essere utilizzati a scopo curativo.

L’aceto di mele

L’aceto di sidro di mele agisce come depuratore naturale e aiuta l’organismo a raggiungere l’equilibrio. Ma l’aceto di sidro di mele è anche un antistaminico naturale e può aiutare a combattere le allergie se assunto regolarmente e con sufficiente anticipo. Come si usa l’aceto di sidro di mele come antistaminico? È possibile diluirne 2 cucchiaini in un bicchiere d’acqua e berne 3 bicchieri al giorno.

Controindicazioni

Gli antistaminici, soprattutto quelli di prima generazione, possono causare una serie di effetti collaterali spiacevoli e rischiosi. Questi includono secchezza delle fauci, sonnolenza o insonnia (a seconda del dosaggio), vertigini, nausea o vomito, nonché aumento della pressione arteriosa in chi soffre di pressione alta o di malattie cardiache.

Pertanto, gli antistaminici non devono essere assunti prima di mettersi alla guida o di utilizzare macchinari; durante la gravidanza o l’allattamento; in caso di ingrossamento della prostata, ipertensione ( pressione alta ), disturbi cardiovascolari (malattie che colpiscono il cuore e il sistema circolatorio) – come l’angina e l’aritmia -, glaucoma (una malattia degli occhi che causa la perdita graduale della vista), insufficienza/insufficienza renale, compromissione/danneggiamento del fegato a causa di un’infezione virale da virus dell’epatite B o C.

L’uso di antistaminici durante la gravidanza può causare un parto prematuro, bloccando troppo presto le contrazioni uterine.