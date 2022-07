Il condizionatore ci sta salvando dal caldo torrido ma ci fa spendere una fortuna a fine mese: ecco il trucco per non far schizzare la bolletta.

La soluzione più a portata di mano è certamente usare il condizionatore anche se – e lo sappiamo bene – ci farà spendere una fortuna a causa degli elevati costi della corrente e inquinerà parecchio.

C’è però un trucco che in pochi conoscono per evitare di svenire quando tra poco riceveremo la prossima bolletta della luce: questo trucco promette di farci risparmiare parecchio ottenendo comunque un ambiente fresco e vivibile utilizzando l’impianto di condizionamento.

Il primo step è avere sempre i filtri puliti: l’elettrodomestico farà meno sforzo per rinfrescare le camere; inoltre è bene non utilizzare condizionatori troppo vecchi dal momento che non sono energeticamente efficienti e dunque portano i consumi a schizzare e con essi lievitano anche i costi in bolletta.

Infine la chicca che dobbiamo mettere in pratica da subito è di non impostare la temperatura troppo bassa: se tra gli ambienti esterni e interni c’è un divario di più di 8 gradi, la bolletta lieviterà perché l’elettrodomestico andrà in sovraccarico per l’eccessivo sforzo richiesto.

Un esempio? Se fuori ci sono 35 gradi e noi vogliamo che il soggiorno abbia una temperatura di 20, allora i consumi si faranno sentire a fine mese; se impostiamo su 27, che comunque è molto più fresco dell’esterno, allora non incorreremo in un vero e proprio salasso economico.