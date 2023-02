Negli ultimi anni ci siamo abituarci a indossare le mascherine: la pandemia di Covid-19 ha influenzato pesantemente le nostre vite, compresi i dispositivi di protezione che indossiamo per cercare di contenerne la diffusione.

Tuttavia, questa pratica sanitaria, da tempo abbandonata, potrebbe tornare ad essere comune in Italia, dove i livelli di inquinamento sono così elevati che molte persone che vivono nelle grandi città devono indossare le mascherine.

I dati sulla qualità dell’aria in Italia

I dati Snpa 2022 sull’inquinamento atmosferico in Italia lo dicono chiaramente: il livello di particolato è stabile, il biossido di azoto è diminuito e i livelli di ozono hanno raggiunto il massimo nei mesi estivi.

I limiti annuali di biossido di azoto sono stati superati soprattutto in alcune aree ad alta concentrazione, in particolare nelle città di Torino, Milano, Bergamo, Genova, Firenze, Roma, Napoli, Catania e Palermo.

La situazione dei livelli di ozono è più complessa: solo l’11% dei casi rilevati rispetta i limiti di legge.

Secondo gli esperti, tale dato va di pari passo con la scarsità di piogge, soprattutto nel periodo estivo. Si registra, invece, una sostanziale stabilità dei livelli di PM10 e PM2.5 rispetto a quanto osservato negli ultimi 3-4 anni. Proprio i valori di PM2.5, secondo un recente studio condotto a Singapore, aumenterebbe il rischio di infarto.

Come proteggersi dall’inquinamento

La mancanza di pioggia ha causato il ristagno dell’aria e l’aumento dei livelli di inquinamento, quindi gli esperti consigliano di rispolverare le mascherine.

La situazione è grave un po’ dappertutto, ma in modo particolare in tre regioni del nord: Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. L’inquinamento atmosferico ha un’influenza negativa sulla nostra salute. È un fattore di rischio per lo sviluppo di problemi respiratori, come l’asma, l’enfisema e le allergie. È stata inoltre dimostrata una stretta correlazione con l’insorgere di tumori al polmone.

Tuttavia, è importante tenere presente che il rischio per la salute rappresentato dal particolato dipende dalle sue dimensioni: le particelle più piccole possono penetrare più in profondità nel nostro sistema respiratorio.

Le mascherine, che sono entrate nella cultura popolare con il coronavirus negli ultimi mesi, sono particolarmente utili per filtrare le particelle di polvere più grossolane. Quelle con filtri dell’aria, invece, proteggono da una serie di sostanze tossiche, particelle di polvere e agenti patogeni trasportati dall’aria.