Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo (alle 2:00), dovremo spostare gli orologi in avanti di un’ora. Ciò significa che si perderà un’ora di sonno, ma anche che ci sarà più luce la sera e meno nelle prime ore del mattino.



Perchè la usiamo – L’obiettivo è ridurre l’uso dell’illuminazione elettrica per risparmiare energia.Nel nostro Paese, l’utilizzo dell’ora legale ha permesso di risparmiare 6 miliardi di kilowattora in 6 anni (l’equivalente del consumo energetico annuale di circa un milione di famiglie), per un risparmio complessivo di quasi 900 milioni di euro.

È stato sostenuto che, avendo più tempo libero durante il giorno, le persone tendono a guidare e a consumare più carburante dopo aver lasciato il lavoro.

Che effetti può avere – Tuttavia, il cambio dell’ora può causare disturbi nel nostro ciclo sonno-veglia. Alcune persone lamentano un disagio nei primi giorni dopo il cambio dell’ora.

Tuttavia, si tratta di un fenomeno simile al jet lag, il disorientamento che molte persone provano quando viaggiano in aereo tra Paesi separati da fusi orari diversi. Ma poiché il cambiamento di orario per gli esseri umani che si spostano da una regione all’altra della Terra è solo di un’ora, la maggior parte delle persone non avverte alcun disagio. Questa reazione può provocare insonnia, stanchezza e irritabilità.

Cosigli utili contro il rischio insonnia – Secondo il neurologo ed esperto di medicina del sonno Gioacchino Mennuni, del Complesso integrato Columbus-Universita’ Cattolica di Roma, ”l’ora di luce in più che avremo ritarda la fase dell’addormentamento, legata alla produzione di melatonina favorita proprio dal buio”.

Da qui, il rischio di insonnia. Il consiglio e’ ”innanzitutto quello di mantenere possibilmente invariata l’ora in cui ci si alza al mattino, per non interrompere la regolarità del ciclo sonno-veglia. Utile anche non eccedere con cibo e alcolici la sera”. Tutti accorgimenti da seguire per i primi giorni successivi al ritorno dell’ora legale, al fine di ‘riprogrammare’ piu’ facilmente l’orologio interno dell’organismo. Ad ogni modo, tranquillizza il neurologo, ”tutto dovrebbe tornare alla normalità, senza grossi disagi, nell’arco di 2-3 giorni: l’adattamento da parte dell’organismo alla variazione di un’ora, a meno di patologie o condizioni particolari, e’ infatti abbastanza semplice, poichè si tratta di una variazione oraria