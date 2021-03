Ashwagandha, il rimedio naturale contro stress e ansia

L’Ashwagandha o Withania somnifera, è una pianta adattogena fra le più usate nella secolare medicina ayurvedica praticata in India. Viene spesso utilizzata come rimedio naturale per l’ansia perché aiuta a stabilizzare la risposta del corpo allo stress.

Dai dati di una review, che ha analizzato i risultati di diversi studi per testare l’efficacia della pianta nei confronti dell’ansia, è emerso che i partecipanti che l’avevano assunta avevano riscontrato dei miglioramenti dei sintomi della loro ansia.

La pianta miracolosa

Gli estratti della pianta sono utili anche per proteggere il cervello dalla degenerazione: aiuta infatti a contrastare la diffusione dei radicali liberi che, causando stress ossidativo, possono peggiorare la funzionalità del cervello e dell’intero organismo.

La pianta aiuta anche a ridurre l’affaticamento e a migliorare la concentrazione, la memoria e l’umore, che spesso vengono peggiorati proprio dall’ansia.

Alcuni studi scientifici degli ultimi anni hanno dimostrato che l’Ashwagandha ha proprietà che la mettono sullo stesso piano dei veri e proprio farmaci utilizzati contro la depressione o i problemi neurodegenerativi. Questa pianta è un arbusto dalle foglie ovali e dai fiori gialli. Il suo frutto ha le dimensioni di un chicco d’uva e può essere rosso o giallo.

La medicina ayurvedica conosce bene le sue proprietà: pensate che in sanscrito Ashwagandha significa “essenza di cavallo”, perché questa pianta dona energia e salute tipica degli stalloni più forti. Anticamente, infatti, veniva utilizzata come ricostituente dopo le malattie, e anche per questo viene chiamata “ginseng indiano”, anche se botanicamente i due vegetali non sono imparentati. Le parti della pianta da cui si estraggono i principi attivi sono le radici e i frutti.

In quali casi è utile l’Ashwagandha?

stress

fatica

mancanza di energia

difficoltà di concentrazione

In questo modo, però, non sembra avere nulla di speciale e tanto diverso da altre sostanze naturali. Invece, i suoi veri benefici sono straordinari.

Effetti sul sistema nervoso e i benefici

Uno degli effetti dello stress è aumentare la perossidazione dei lipidi e diminuire la quantità di alcune sostanze antiossidanti. Durante uno studio gli scienziati hanno somministrato Ashwagandha a dei pazienti un’ora prima di sottoporli a situazioni di stress psicofisico, notando che i livelli di queste sostanze tornavano a normalizzarsi. Lo stress ossidativo è una delle cause dell’invecchiamento precoce e del danneggiamento di molti tessuti del nostro corpo: i poteri antiossidanti dell’Ashwagandha lo combattono efficacemente.

Un altro studio si è concentrato su un altro degli effetti negativi dello stress: l’aumento di un ormone, il cortisolo. I soggetti trattati con estratti di Ashwagandha hanno avvertito migliore energia e benessere, riducendo la sensazione di fatica e migliorando il loro riposo. Non solo: i livelli di cortisolo sono scesi del 26%, i livelli di zuccheri si sono normalizzati ed è migliorato lo stato chimico dei lipidi. Gli effetti dell’Ashwagandha come anti-stress continuavano a sorprendere. Pensate che le ricerche hanno evidenziato che i suoi effetti sono quasi uguali a quelli prodotti da veri e propri farmaci antidepressivi che, purtroppo, causano spesso sonnolenza e altri effetti indesiderati.



Una scoperta eccezionale è arrivata quando un’università giapponese ha condotto esperimenti sugli effetti dell’Ashwagandha sulle cellule del cervello. Ecco il risultato: L’Ashwagandha interviene positivamente sui processi di rigenerazione e riparazione delle cellule cerebrali, riparando assioni e dendriti, le due componenti dei nervi, e supportando la ricostruzione delle sinapsi. Questa scoperta è di fondamentale importanza per la ricerca sull’Alzheimer e sul Parkinson, patologie che danneggiano proprio le cellule del cervello. Altri studi hanno anche evidenziato la sua potente azione antiossidante molto importante per la prevenzione dei tumori, visto che contrasta efficacemente i radicali liberi.

Insomma, l’Ashwagandha interviene su tutto l’organismo, ma i suoi effetti più importanti sono quelli che produce sul sistema nervoso. Ecco qui tutti i benefici di questa pianta:

protegge il sistema immunitario

contrasta gli effetti dello stress

migliora apprendimento e memoria

riduce ansia e depressione senza causare sonnolenza

riduce il danneggiamento delle cellule del cervello

stabilizza gli zuccheri del sangue

è antinfiammatoria

accresce la potenza sessuale di uomo e donna

Come assumerla?

Non è facile trovare integratori a base di Ashwagandha. Se in Asia è conosciuta da millenni, noi Europei siamo ancora poco abituati a questa pianta e non sempre è possibile reperirla nei negozi delle nostre città. Ultimamente, però, l’Ashwagandha si trova in prodotti in cui viene associata ad altre erbe adattogene. Non sapete di cosa si tratta? Di tutte quelle sostanze naturali che aiutano il nostro organismo ad adattarsi allo stress, ai cambiamenti climatici o alle situazioni faticose per il corpo e la mente: principi attivi che aiutano il corpo a difendersi dallo stress ossidativo ritrovano calma, energia e serenità.