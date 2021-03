AstraZeneca, la nuova efficacia del vaccino: i nuovi dati aggiornati

Il vaccino anti coronavirus AstraZeneca ha diffuso nuovi dati aggiornati per quanto riguarda la sua efficacia. A consegnarli al Data Safety Monitoring Board degli Stati Uniti è la stessa casa farmaceutica, dopo le polemiche dei giorni scorsi secondo cui i dati presentati sarebbero stati “obsoleti”. A far cambiare sensibilmente l’efficacia potrebbe essere la ormai pervasiva diffusione delle varianti.

L’efficacia del Vaccino AstraZeneca passa dal 79% al 76%: la nota dell’azienda

Dai nuovi dati presentati da AstraZeneca, la nuova efficacia del vaccino anti Covid è del 76% nella prevenzione della malattia sintomatica e del 100% della malattia grave o critica e dell’ospedalizzazione. A cambiare è l’efficacia nei casi sintomatici, che in precedenza era data al 79%.

Stando ai dati aggiornati diffusi da Astrazeneca, il siero ha poi dimostrato un’efficacia dell’85% contro la malattia sintomatica nei partecipanti di età pari o superiore ai 65 anni.

Mene Pangalos, vicepresidente esecutivo BioPharmaceuticals R&D, ha affermato in una nota: “L’analisi primaria è coerente con la nostra analisi provvisoria rilasciata in precedenza e conferma che il nostro vaccino Covid-19 è altamente efficace negli adulti, compresi quelli di età pari o superiore a 65 anni”.“Non vediamo l’ora di presentare la nostra richiesta di autorizzazione all’uso di emergenza negli Stati Uniti e di prepararci per il lancio di milioni di dosi in tutta l’America”, ha aggiunto.

Vaccino AstraZeneca, “informazioni obsolete”: polemica Usa

La diffusione dei nuovi dati fa seguito a una richiesta del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Niaid) negli Stati Uniti, che affermava: “AstraZeneca potrebbe aver incluso informazioni obsolete” nei risultati della sperimentazione clinica del vaccino anti-Covid negli Stati Uniti e quindi “una visione incompleta dei dati di efficacia”.

“Il vaccino è probabilmente molto buono – aveva spiegato Fauci in un’intervista alla Abc – ma il comunicato stampa diffuso dall’azienda non era del tutto accurato e potrebbe essere fuorviante”.