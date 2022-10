Quando si compra un’auto, tutti noi sappiamo che i prezzi possono diventare un problema, ed è per questo motivo che spesso si opta per un veicolo usato. Di contro, con la crisi degli ultimi tempi e con la necessità di “fare cassa”, anche le auto usate sono aumentate di prezzo, al pari dei veicoli nuovi. Proprio per questo motivo, diventa ancor più importante rimboccarsi le maniche quando si effettua un acquisto del genere, studiandolo nel dettaglio per evitare di commettere errori e per massimizzare il proprio budget.

In aumento i prezzi delle automobili usate

Lievita il prezzo delle auto usate, come si evince da alcune indagini recenti, che hanno sottolineato quanto segue: il mercato del second hand ha spiccato il volo, non solo in termini di vendite, ma anche di costi, al punto che è stato registrato un incremento di questi pari al 33% negli ultimi mesi.

Si tratta di un dato che deve far riflettere, e parecchio. Fino a prima del rialzo era molto più semplice trovare delle preziose occasioni sul mercato automotive dell’usato, ma ora che i prezzi sono saliti – logicamente – appare sempre più complesso fare dei buoni affari.

Le ragioni di questa impennata dei prezzi sono molteplici e spaziano tra le più disparate: da un lato, c’è una minore offerta dovuta al fatto che meno persone decidono di vendere la propria auto.

Dall’altro lato, è proprio per questo che chi decide di farlo riesce ad alzare i prezzi e spesso a ottenere ciò che chiede. Inoltre, il mercato delle auto nuove è andato incontro ad una forte contrazione in termini di produzione, il che ha ovviamente spinto ancor di più il settore dei veicoli usati.

Consigli per acquistare un’auto usata

Il primo consiglio prezioso è il seguente: meglio non avere fretta. È la cosa peggiore che si può fare, dato che bisogna prendersi del tempo, per studiare bene il mercato e per trovare delle buone opzioni da comparare.

Ovviamente, di fronte ad un’occasione unica, la fretta può diventare un’arma decisiva per la vittoria, dato che bisogna approfittarne il prima possibile (ma si tratta della classica eccezione che conferma la regola). Inoltre, qualora non si disponesse della liquidità necessaria per acquistare una vettura, si può sempre pensare ad un prestito per auto, usufruendo delle varie piattaforme online che lo forniscono in modo veloce. L’altro suggerimento importante è legato alla scelta dei modelli.

Qui si consiglia di puntare su auto non troppo vecchie, evitando i modelli che hanno percorso un numero eccessivo di chilometri. Chiaramente qualsiasi auto usata, prima di essere acquistata, dev’essere provata su strada, e possibilmente da un meccanico esperto e fidato. Il controllo vale anche per tutte le componenti della vettura, compreso il contachilometri.