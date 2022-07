Le analisi condotte dall’Arpae sulla costa emiliano romagnola hanno portato al divieto temporaneo di balneazione ben 28 spiagge del litorale. L’acqua è contaminata da due tipi di batteri: e. coli ed enterococchi intestinali.

Batteri fecali nelle acque dell’Emilia Romagna

In laboratorio è stata riscontrata una concentrazione di escherichia coli superiore alla norma, probabilmente per il verificarsi di diversi fenomeni meteorologici, ideologici e marini contemporaneamente.

Temperatura dell’acqua molto elevata da settimana, con valori intorno ai 30° C .

. Prolungata assenza di ventilazione .

. Scarso ricambio delle acque.

delle acque. Mancata diluizione delle immissioni nei corsi d’acqua che arrivano al mare a causa delle forte siccità.

Per ogni campione vengono controllati due parametri microbiologici.

Presenza di escherichia coli (limite di 500 mpn/100 ml).

(limite di 500 mpn/100 ml). Presenza di enterococchi intestinali (limite di 200 mpn /100 ml).

Il superamento dei limiti previsti dalla normativa, anche solo di un parametro, determina in automatico il divieto temporaneo della balneazione nei tratti di costa interessati.

Entro il week-end, anche sulla base dei dati relativi a ulteriori campioni prelevati, si terrà un incontro al Comune di Rimini tra tutti gli enti e i soggetti interessanti per decidere eventuali misure da intraprendere.

Sintomi da escherichia coli ed enterococchi

La presenza di escherichia coli ed enterococchi intestinali è usata come indicatore della qualità del mare in tutte le coste italiane. La presenza di questi due tipi di batteri fecali è costantemente monitorata in tutta la Penisola.

Alcuni ceppi possono causare infezioni anche gravi, soprattutto nei bambini. Di seguito i sintomi più comuni.

Diarrea, anche con sanguinamento.

Crampi addominali.

Nausea e vomito.

La presenza di questi patogeni nell’acqua, senza un’elevata carica batterica, non causa in genere disturbi gravi. Ma è importante monitorarla per avere degli indicatori sulla contaminazione fecale dei mari e sulla presenza di virus, protozoi e altri batteri associati.

Divieto di balneazioni in 28 spiagge: 26 a Rimini

L’allarme riguarda un tratto nel comune di Goro, il tratto di Pinarella di Cervia e 26 tratti in provincia di Rimini. Nelle seguenti spiagge è ora vietata la balneazione.