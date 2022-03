Come tutti i frutti, le banane sono una buona fonte di fibre, soprattutto quelle solubili. Le banane contengono circa 15 g di carboidrati per etto e di questi 2,5 g sono di amido e non di zuccheri semplici.

Inoltre, questo amido, del tipo gelatinizzato, è poco digeribile e nel nostro intestino si comporta come la fibra. Quindi, aggiungendoli agli 1,8 g di fibra già presente (prevalentemente pectine), le banane risultano molto ricche di preziosa fibra che abbassa il colesterolo.

Le banane vantano un contenuto di fibre più elevato rispetto a molti altri alimenti come arance, fragole, pistacchi, patate al forno con la buccia e riso integrale. La fibra, in particolare la fibra solubile, aiuta a rallentare il tasso di assorbimento del colesterolo e dello zucchero nel flusso sanguigno, che a sua volta aiuta a ridurre i livelli di colesterolo LDL e di glucosio nel sangue.

L’aggiunta di fibre alla dieta può anche innescare la perdita di peso ed essere anche utile per abbassare naturalmente la pressione sanguigna e i livelli di colesterolo. Rispetto agli alimenti che non contengono fibre, gli alimenti ricchi di fibre ti fanno sentire sazio più velocemente e lo fanno più a lungo. Con questo profilo nutrizionale, le banane sono senza dubbio buone per il colesterolo alto.

L’aggiunta di potassio alla dieta può aiutare ad abbassare la pressione sanguigna poiché questo minerale compensa gli effetti del sodio, che invece ne causa un aumento. Alti livelli di uno possono aumentare i livelli dell’altro e la pressione alta aumenta i depositi di colesterolo nei vasi sanguigni, contribuendo alle malattie cardiovascolari.

I 422 mg di potassio in una banana media possono aiutare a soddisfare l’assunzione giornaliera raccomandata di potassio. Altre buone fonti di potassio includono yogurt, patate bianche o dolci al forno con la buccia, spinaci, semi di soia e succo d’arancia.