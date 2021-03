Barrette snack ritirate dagli scaffali per rischio chimico

Un nuovo avviso di richiamo di prodotti alimentari per rischio chimico è stato lanciato in queste ore dal ministero della Salute attraverso il suo portale dedicato agli avvisi di sicurezza e al richiamo di prodotti alimentari da parte degli operatori.

Ancora una volta l’ossido di etilene è la causa del richiamo di alimenti: nei mesi scorsi è toccato ad altri prodotti alimentari come ad esempio grissini o pane. Questa volta il ritiro dagli scaffali dei negozi riguarda alcuni snack allo zenzero. Il motivo di tale richiamo è la presenza ossido di etilene. Vediamo insieme i dettagli del progetto richiamato e come bisogna comportarsi in caso di acquisto.

Nello specifico si tratta di uno snack ricco in fibre e 100% gluten free. Con cacao in polvere biologico, questa barretta è perfetto a qualsiasi ora del giorno, come spezza fame o prima di fare sport. I dettagli del prodotto oggetto del richiamo sono i seguenti:

Cereal Bio Raw Bar zenzero al limone a marchio Cereal Bio e commercializzato da Nutrition & Santé Italia S.p.A. Il nome del produttore è Meraviglie S.r.l. con sede dello stabilimento in via del Commercio 16, 37066 – Sommacampagna, in provincia di Verona.

Il numero di lotti richiamati sono: L030621 con scadenza 03 giugno 2021 e L221021 con termine minimo di conservazione 22 ottobre 2021. Le barrette sono vendute in confezioni da 35 gr. Come già spiegato, il motivo del richiamo è la presenza di ossido di etilene dovuto alla presenza di zenzero superiore ai limiti di legge.

Per precauzione, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda a tutti coloro che hanno acquistato il prodotto con i numeri di lotti, precedentemente indicati, a riconsegnare le confezioni acquistate al punto vendita dove è avvenuto l’acquisto. Per eventuali informazioni è possibile contattare il numero verde 800-018124 da LUN a VEN dalle 09:00 alle 18:00. Si ricorda che l’autorità, in questo caso il Ministero della Sanità, può anche stabilire la revoca del ritiro e del richiamo dei prodotti.