Quando i residui di schiuma si accumulano e si induriscono, avere una doccia sempre brillante, può diventare un sogno, tuttavia un utente di Reddit afferma di avere la soluzione a portata di mano: l’utente GirlWhoWeighted ha infatti rivelato che aceto e detersivo per piatti sono le sue armi “segrete”.

Ma come funziona questa miscela dalle miracolose capacità? La donna ha spiegato: “Tengo un flacone spray vicino alla doccia con parti uguali di aceto e acqua, poi diversi cucchiai di detersivo per piatti. Spruzzo un bel po’ del liquido sulle ante della doccia e le piastrelle e dopo una doccia quando tutto è bello caldo e morbido, basta aspettare qualche minuto e poi la schiuma di sapone si asciuga e scivola via”.

L’acidità dell’aceto agisce per abbattere la schiuma del sapone; il detersivo per piatti, d’altra parte, è specificamente progettato per eliminare il grasso resistente e le macchie, di conseguenza, può disintegrare i segni di sporco e il calcare. Chiaramente questa soluzione dovrà essere supportata da un po’ di olio di gomito affinché dia i risultati che vogliamo. Senza strofinare gli accumuli ostinati con una spazzola a setole morbide o una spugna, le macchie sembreranno solo meno visibili… Ricordate di fare questa operazione appena avete terminato la doccia, altrimenti gli aloni si seccheranno.