Il latte fa diventare grandi non è solo un detto che vale per l’età dello sviluppo: secondo uno studio pubblicato su PNAS, bere latte crudo potrebbe infatti aver contribuito alla crescita in altezza e in stazza dei nostri antenati dell’Europa settentrionale e centrale.

I ricercatori, che hanno analizzato più di 3.500 scheletri rinvenuti in 366 diversi siti archeologici e appartenenti a persone vissute oltre 25.000 anni fa, sostengono che il latte crudo consumato tra 7.000 e 2.000 anni fa dagli abitanti di alcune regioni dell’Europa centrale e settentrionale li faceva crescere in altezza.

Ciò che accadde nell’Europa settentrionale e centrale fu diametralmente opposto a ciò che sperimentarono gli abitanti del resto del mondo che, dopo l’ultimo massimo glaciale, si rimpicciolirono a causa della scarsità di cibo dovuta all’abbassamento delle temperature globali. Poco dopo, l’agricoltura e l’allevamento cominciarono a diffondersi nel Levante e nell’Asia orientale, dove i terreni fertili assicuravano cibo in abbondanza alle popolazioni.

Gli abitanti dell’Europa centrale e settentrionale non crescevano in altezza o in robustezza come quelli che vivevano più a sud. La loro corporatura è cambiata poco nel tempo: erano ancora bassi e tozzi. Di fatto, i nostri antenati iniziarono a consumare latte crudo.

Il cambiamento nella dieta ha aumentato la lattasi, un enzima che favorisce la digestione del lattosio in età adulta. Questo ha permesso alle popolazioni dell’Europa settentrionale e centrale non solo di avere più energia a disposizione, ma anche di diventare più tolleranti al lattosio (a differenza di noi europei del sud).

Lo studio degli effetti del consumo di latte sulla genetica delle diverse popolazioni non è ancora completo. Sebbene la ricerca sia stata condotta su scheletri principalmente europei, esistono ancora oggi differenze significative nel corredo genetico tra le diverse popolazioni del mondo.

“Credo che lo stesso meccanismo sia alla base di alcune differenze tra le popolazioni africane, come i Masai dell’Africa orientale, che sono molto alti e storicamente bevono molto latte”, afferma Jay Stock, coordinatore della ricerca. “Purtroppo non abbiamo dati sufficienti per dimostrare questa teoria”.