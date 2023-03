Sebbene si possa pensare che la secchezza delle fauci sia una malattia in sé, in realtà è un sintomo di un altro problema di salute. Vediamo quali possono essere le cause.

Disidratazione

La secchezza delle fauci può significare che il corpo è disidratato. La saliva, infatti, non contiene quasi acqua, ma è composta soprattutto da sale e minerali. La disidratazione è un problema serio per chi non beve abbastanza liquidi durante il giorno. Una bocca disidratata si sente secca e appiccicosa, come se vi fossero stati lasciati dei batuffoli di cotone durante la notte.

Respirazione orale

La bocca rimane spesso aperta durante il sonno? Se è così, i tessuti della cavità orale potrebbero seccarsi. Le persone tendono a respirare con la bocca quando sono raffreddate o congestionate, perché in queste situazioni è più faticoso respirare con il naso.

Apnee notturne

Le persone che russano cronicamente e hanno la bocca secca al risveglio possono soffrire di apnea notturna, un disturbo del sonno caratterizzato da una respirazione irregolare durante la notte.

Le persone affette da questa patologia presentano difficoltà respiratorie, respiro affannoso e russamento.

L’apnea notturna è caratterizzata da pause nella respirazione che interrompono il flusso regolare di ossigeno nel corpo e di anidride carbonica fuori dal corpo. I sintomi includono: insonnia, mal di testa mattutino, sonnolenza diurna, scarsa concentrazione e, naturalmente, secchezza delle fauci.

Uso di determinati farmaci

Alcuni farmaci possono interferire con la salute orale e ridurre il flusso salivare. In particolare, i farmaci del sistema nervoso centrale possono farlo, riducendo la secrezione di saliva da parte delle cellule secretorie.

I farmaci usati per trattare la depressione e la vescica iperattiva, gli antistaminici, i decongestionanti, i miorilassanti e gli antidolorifici sono tutte cause di secchezza delle fauci al risveglio.

A causa dell’aumento dei farmaci assunti con l’avanzare dell’età, il rischio di secchezza delle fauci aumenta tra gli anziani. Secondo la Cleveland Clinic, 1 adulto su 5 soffre di xerostomia, ovvero di secchezza delle fauci.

Altri gravi problemi di salute

Anche altri gravi problemi di salute, come le malattie autoimmuni, come l’artrite reumatoide e la sindrome di Sjogren, possono portare alla secchezza delle fauci al risveglio. Secondo la Mayo Clinic, anche il diabete, l’ictus, il mughetto e il morbo di Alzheimer sono associati alla secchezza delle fauci.

Assunzione di alcolici o caffeina a fine giornata

Bere caffè e alcolici a tarda ora può portare alla secchezza delle fauci al risveglio, perché la caffeina e l’alcol sono leggermente disidratanti.

Le strategie utili contro la bocca secca al risveglio

I seguenti passaggi vi aiuteranno a ridurre la secchezza delle fauci durante il sonno.

Parlarne con il medico : per prima cosa, è importante identificare qualsiasi problema di fondo. Per esempio. se la causa è un determinato farmaco, il medico potrebbe essere in grado di aggiustare il dosaggio o prescrivere un altro farmaco che non causa secchezza delle fauci.

: per prima cosa, è importante identificare qualsiasi problema di fondo. Per esempio. se la causa è un determinato farmaco, il medico potrebbe essere in grado di aggiustare il dosaggio o prescrivere un altro farmaco che non causa secchezza delle fauci. Bere molta acqua: otto bicchieri di acqua al giorno sono in genere sufficienti per rimanere idratati. Ricordarsi di bere anche quando si ha sete e di controllare il colore dell’urina: se è giallo chiaro dovrebbe essere tutto a posto. Tenere sempre una bottiglia d’acqua a portata di mano.

sono in genere sufficienti per rimanere idratati. Ricordarsi di bere anche quando si ha sete e di controllare il colore dell’urina: se è giallo chiaro dovrebbe essere tutto a posto. Tenere sempre una bottiglia d’acqua a portata di mano. Masticare cubetti di ghiaccio : si tratta di un altro valido modo per fare il pieno d’acqua. Inoltre, il movimento di masticazione aiuta a stimolare il flusso di saliva.

: si tratta di un altro valido modo per fare il pieno d’acqua. Inoltre, il movimento di masticazione aiuta a stimolare il flusso di saliva. Usare un umidificatore: l’uso di un umidificatore in camera da letto aggiunge umidità all’aria e può aiutare a prevenire la secchezza delle fauci durante la notte (soprattutto se si respira con la bocca).

aggiunge umidità all’aria e può aiutare a prevenire la secchezza delle fauci durante la notte (soprattutto se si respira con la bocca). Evitare alcol e bevande contenenti caffeina : queste bevande possono disidratare ed esacerbare la secchezza delle fauci.

: queste bevande possono disidratare ed esacerbare la secchezza delle fauci. Provare i prodotti che idratano la bocca: la saliva artificiale sotto forma di spray, gel, risciacqui e compresse può lubrificare la bocca e migliorare il comfort.

sotto forma di spray, gel, risciacqui e compresse può lubrificare la bocca e migliorare il comfort. Usare un farmaco che stimola la produzione di saliva: se le ghiandole salivari sono funzionanti, i farmaci stimolanti salivari come la pilocarpina possono aiutare.

come la pilocarpina possono aiutare. Curare l’igiene orale: le persone con la bocca asciutta sono più soggette a carie e carie, quindi una corretta routine di igiene orale è essenziale anche per prevenire la bocca secca al risveglio. Attenzione però ai collutori contenenti alcol o perossido, che possono peggiorare la secchezza delle fauci.

La secchezza delle fauci non può essere curata rapidamente, ma è possibile ridurne i sintomi apportando alcune semplici modifiche allo stile di vita. Provate a usare un deumidificatore in camera da letto e a indossare strisce nasali durante il giorno: l’alcol e la caffeina possono peggiorare i sintomi della secchezza della bocca durante la notte.