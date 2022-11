La bolletta del gas per le famiglie ancora in regime di tutela cala ulteriormente: Arera ha comunicato una riduzione del 12,9 per cento per quanto riguarda i consumi di ottobre.

La nota di Arera: “Sempre in rispetto del DL Aiuti bis, fino alla fine dell’anno è confermato anche il potenziamento del bonus sociale per il gas, rivolto alle famiglie con un livello di ISEE fino a 12.000 euro (soglia che sale a 20.000 euro per le famiglie numerose). I bonus sono erogati direttamente in bolletta a tutte le famiglie aventi diritto, a condizione che abbiano richiesto un ISEE per l’anno 2022”.

La spesa gas per la famiglia tipo italiana

In termini di effetti finali, la spesa gas per la famiglia tipo nell’anno scorrevole (compreso tra il 1° novembre del 2021 e il 31 ottobre del 2022) è pari a circa 1.702 euro, con un aumento del 67% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (1° novembre 2020-31 ottobre 2021).