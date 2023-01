Bonus 2003, tutte le novità che scattano a decorrere dal primo gennaio del 2023. Con la Nuova Legge di Bilancio, approvata, in exstemis il 29 dicembre al Senato, sono in arrivo nuove agevolazioni.

Bonus 2023. Tra i bonus rinnovati per il 2023 ci sono il bonus bollette, l’assegno unico, il superbonus al 90%, il bonus mobili, bonus prima casa giovani under 36, il bonus psicologo.

Bonus sociale bollette e gas

Confermato anche il bonus sociale bollette e gas con innalzamento a 15.000 euro di ISEE per chi ne può beneficiare e lo sconto immediato in fattura sulle utenze domestiche. Per accedere all’aiuto basta presentare l’attestazione ISEe che certifichi la presenza dei requisiti economici o essere percettori del Reddito o della pensione di cittadinanza. Ha diritto al bonus anche chi è affetto da disagio fisico o chi convive con un soggetto che ne è affetto, in questi casi però bisogna presentare apposita domanda.

Assegno unico per le famiglie

Dal 1 gennaio 2023 previsto un incremento del 50% dell’assegno unico per le famiglie con figli di età inferiore a un anno e per i figli con una età compresa da uno a tre anni per le famiglie con tre o più figli e con Isee fino a 40.000 euro. Prevista anche una maggiorazione del 50% dell’assegno unico per le famiglie con 4 o più figli. Confermate e rese strutturali le maggiorazioni dell’assegno unico per i disabili.

Bonus mobili e elettrodomestici green

Proroga della detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici green. Il tetto per il 2023 viene innalzato a 8.000 euro (rispetto ai 5mila previsti a legislazione vigente).

Bonus psicologo

Il bonus psicologo diventa permanente e sale da 600 a 1.500 euro, con tetto Isee a 50.000 euro.

Superbonus

Modifica dei termini previsti dal Dl quater per la presentazione della Cilas per i condomini. I condomini per poter beneficiare del Superbonus al 110% potranno presentare la Cilas entro il 31 dicembre 2022 a condizione che la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori sia stata adottata entro il 18 novembre 2022. Confermata a partire dal 1 gennaio 2023 la rimodulazione del bonus dal 110% al 90%.

Bonus casa 2023: come ristrutturare e comprare casa grazie agli aiuti del Governo

Buone notizie per le giovani coppie. I giovani under 36 e con un’ISEE fino a 40.000 euro possono beneficiare delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa.

Se, invece, vuoi ristrutturare casa ci sono altre agevolazioni interessanti confermate per il prossimo anno. Vuoi rinnovare casa? Vediamolo le agevolazioni disponibili anche per il prossimo anno.