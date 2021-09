Border collie: razza, salute, nutrizione e a chi è adatto

La razza di cane Border Collie è di origine inglese e risale già al 1700 ma il suo nome attuale gli è stato dato solo nel 1915. Questa razza ha lavorato con i pastori nella zona di confine tra la Scozia e l’Inghilterra per centinaia di anni, allevati esclusivamente per le loro capacità lavorative. Il timore degli allevatori di Border è che l’attenzione al solo aspetto estetico potrebbe portare alla rovina della razza e, quindi, hanno deciso di concentrarsi principalmente sulle loro qualità lavorative. Ci sono infatti spesso differenze fenotipiche tra il cane da show e quello da lavoro.

Border Collie: carattere

I Border Collie sono svegli e furbi, i più intelligenti tra i loro simili. Amano essere in prima linea e proteggere quello che hanno di più caro, che sia una mandria o una famiglia. Per via del loro carattere iperattivo sono indicati per giovani e famiglie con bambini, un po’ meno per anziani o persone sedentarie.

Sono molto fedeli e sanno essere dei capibranco tranquilli e altruisti. Le loro molteplici qualità li rendono cani estremamente versatili, che si distinguono per il loro carattere, la loro intelligenza, la lealtà e la predisposizione all’addestramento.

Salute

ll Border Collie è una razza molto robusta, cane da pastore tenace, generalmente con pochi problemi di salute. Tuttavia, come molte razze, possono soffrire di malattie ereditarie sia agli occhi che articolari (displasia dell’anca e dei gomiti), condizione che può portare a problemi di mobilità. La visita oculistica e ortopedica dei cani prima della riproduzione è quindi importante. L’epilessia è anche relativamente comune nella razza.

Esercizio fisico

Per il Border Collie è molto importante l’allenamento, hanno necessità di essere impegnati e un grande desiderio di compiacere il padrone. E’ consigliabile esercitare la loro mente e il loro corpo. Sono come un regalo dal cielo per coloro che vogliono competere nelle prove di obbedienza / agilità / flyball / freestyle / herding. Il loro mancato esercizio può comportare che il Border sviluppi problemi comportamentali o che li rendano difficile da gestire. Per un adulto sono necessarie oltre due ore di esercizio quotidiano, oltre alla stimolazione mentale.

Nutrizione

La dieta del tuo cane ha bisogno di avere il giusto equilibrio tra tutti i principali gruppi di nutrienti, inclusa una fornitura costante di acqua fresca. È anche importante condurre regolari misurazioni del peso per assicurarsi di mantenere il cane in una forma ideale e ricordarsi di dargli da mangiare almeno due volte al giorno e in conformità con le linee guida nutrizionali del suo cibo.

A chi è adatto?

Il Border Collie non è adatto a persone anziane o sedentarie. D’altra parte, è perfetto per bambini a patto che lascino il loro spazio di vita al cane (No urla, grida o arrampicarsi sulla schiena dell’animale, quindi).

A differenza di un labrador, è un cane molto sensibile e istintivo che richiede una vera educazione per imparare a padroneggiare il suo ardore.

Può vivere in appartamento?

Se vivete in città, sappiate che il border collie in appartamento tende a soffrire del poco spazio a disposizione, finendo con il diventare particolarmente irrequieto.

Toelettatura

Sia nella varietà con pelo di media lunghezza, sia in quelle a pelo corto, il manto è fitto e di media tessitura, con sottopelo morbido e fitto per una buona resistenza alle intemperie. Nella varietà a pelo moderatamente lungo, il manto abbondante forma una criniera, culottes e spazzola (coda di volpe). Sul muso, orecchi, arti anteriori (tranne per le frange), arti posteriori dal garretto a terra, il pelo dovrebbe essere corto e liscio. Il manto è facile da mantenere, a patto che venga spazzolato un paio di volte a settimana per la lunghezza media e una volta alla settimana per la varietà a pelo corto, e che qualsiasi groviglio sia trattato regolarmente.