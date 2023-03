Sebbene i broccoli non siano sempre apprezzati e valorizzati a dovere, in realtà si tratta di un tipo di cavolo che può essere utilizzato in ricette gustose e salutari. Conosciamoli meglio!

Con tanti benefici e poche controindicazioni per chi soffre di allergie, i broccoli appartengono a pieno titolo alla famiglia delle Crucifere e sono particolarmente preziosi per chi cerca di mangiare sano durante i mesi invernali.

I broccoli vengono consumati in diversi modi, compresi i fiori e il gambo. Questo ortaggio è molto nutriente: una porzione contiene oltre il 90% di acqua, quasi 3 grammi di fibre per oncia e altrettante proteine.

Si tratta di un alimento molto leggero, che fornisce poco più di 30 calorie per etto e che contribuisce a reintegrare i sali minerali, in particolare il magnesio e il fosforo.

I broccoli contengono beta-carotene e vitamina C, quest’ultima purtroppo in larga parte persa nella necessità di cuocerli.

Gli effetti antiossidanti e protettivi dei broccoli sono dovuti in parte all’elevato contenuto di clorofilla, che conferisce all’ortaggio un colore verde, e al sulforafano, un altro composto comunemente presente in questa pianta.

Come altre verdure verdi, i broccoli sono un’ottima scelta per chi cerca un effetto detox. Può anche aiutare a contrastare la stanchezza e l’affaticamento grazie alle sue proprietà antiossidanti.

Crudi o cotti: così preservano le loro virtù

È dimostrato che il consumo di broccoli crudi o cotti al vapore per cinque minuti conserva la massima quantità di sulforafano; la cottura prolungata – bollitura in acqua o microonde – lo distrugge.

La cottura prolungata, come detto, fa perdere gran parte delle vitamine e del sulforafano. Ma se siamo appassionati di vellutata possiamo garantirci l’azione delle fibre, indispensabili per l’effetto pancia piatta e la regolarità intestinale.

È importante non buttare via l’acqua di cottura, ma frullarla con le verdure. Tuttavia, nonostante i suoi comprovati effetti benefici, non è una verdura adatta a tutti; meglio limitarne il consumo se si assumono anticoagulanti o si hanno problemi di tiroide/gola/iperuricemia.