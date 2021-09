Calcare come eliminarlo: ecco i rimedi fai da te utili ed efficaci

Rimuovere il calcare è sempre molto difficile, soprattutto se si è accumulato da parecchio tempo. In questo articolo elencheremo ottimi rimedi per eliminarlo.

Il calcare tende a formarsi sulle superfici che sono costantemente in contatto con l’acqua, soprattutto quando è calda e particolarmente “dura”, cioè ricca di carbonato di calcio, creando fastidiose incrostazioni su lavello, box doccia, piastrelle del bagno e sanitari. Inoltre può depositarsi in modo ostinato anche all’interno della lavatrice o del ferro da stiro.

Per rimuoverlo di solito si ricorre a prodotti chimici presenti in commercio, ma è possibile creare anche degli anticalcare naturali con dei semplici ingredienti come bicarbonato, limone, aceto e non solo. In questo modo non si useranno sostanze corrosive, nocive sia per l’ambiente che per la salute, e si manterranno le superfici di casa perfette e lucenti. Scopriamo allora come eliminare il calcare con rimedi casalinghi e fai da te.

Come eliminare il calcare: tutti i rimedi fai da te utili ed efficaci

Per eliminare il calcare dalle superfici in modo efficace basta ricorrere a dei semplici rimedi della nonna: bastano infatti pochi ingredienti casalinghi per creare degli ottimi anticalcare naturali ed estremamente efficaci, per eliminare e prevenire quella fastidiosa patina bianca causata dal calcare. Ecco quali.

Aceto per un risultato imbattibile su superfici ed elettrodomestici

L’aceto è uno dei prodotti naturali più utilizzati per la pulizia della casa e sarà perfetto anche per eliminare il calcare da tutte le superfici domestiche ma anche da pentole e lavatrici aiutando anche a prevenirne la formazione.

Bicarbonato: da solo o diluito con aceto o limone per le incrostazioni più difficili

Anche il bicarbonato può essere utilizzato in modo “alternativo”, si tratta infatti di un prodotto molto versatile che, mischiato con dell’acqua o altri ingredienti come aceto, limone o, in alternativa, acido citrico da acquistare in farmacia, diventerà un ottimo anticalcare naturale. Basterà sfregarlo sulle zone da trattare per renderle perfettamente lucide.

Bicarbonato e aceto per le superfici domestiche: create una miscela con bicarbonato e aceto sciolta in un po’ d’acqua e passatela, con l’aiuto di una spugnetta, sulle superfici colpite dal calcare, comprese le piastrelle. Una volta risciacquata questa miscela non ci sarà più traccia di calcare e le superfici saranno lucide e brillanti.

Bicarbonato e limone per donare nuova vita al lavello: limone e bicarbonato insieme faranno ritrovare lucentezza al vostro lavello in acciaio. Inumidite la zona e strofinateci sopra mezzo limone lasciando agire per un quarto d’ora. Ora versate un cucchiaio di bicarbonato su una spugna umida e passatela sulla zona da trattare, infine sciacquate e asciugate bene per prevenire ulteriori incrostazioni di calcare

Aceto, bicarbonato e limone contro il calcare resistente: se le incrostazioni e le macchie di calcare da eliminare sono davvero molto resistenti, un rimedio più aggressivo è un composto di aceto caldo e bicarbonato. Prima di applicare questa soluzione sulla parte da trattare, bisognerà lasciar agire del limone per 10 minuti. Solo dopo si potrà strofinare con una spugna imbevuta di bicarbonato e aceto caldo. In alternativa, contro le incrostazioni ostinate, potete utilizzare anche il pomodoro tagliato a pezzi: lasciatelo agire sulla zona da trattare per almeno 15 minuti e poi sciacquate.

Per eliminare il calcare da lavatrice e lavastoviglie preparate un composto con 3 cucchiai di acido citrico e 500 millilitri d’acqua. Bisognerà versare il tutto nelle apposite vaschette e poi asciugare con un panno asciutto per avere un risultato perfetto.

Anticalcare fai da te: detersivo ecologico contro il calcare

A casa potete creare un vero e proprio detersivo anticalcare naturale e fai da te utilizzando 50 gr di bicarbonato, 250 ml di aceto, 2 cucchiai di sale e 2 cucchiai di succo di limone. Mescolate tutti gli ingredienti e mettete il vostro detersivo, che sarà abbastanza cremoso, in una bottiglia o in un barattolo con chiusura ermetica. Fate riposare per due giorni e poi applicate la soluzione anticalcare casalinga sulle superfici da trattare lasciando agire venti minuti. Trascorso il tempo necessario strofinate con movimenti circolari, utilizzando spazzole a setole morbide per le superfici delicate. In caso di calcare incrostato, sopo aver sciacquato, applicate di nuovo il detersivo per altri 10 minuti ed eliminate i residui con una soluzione di acqua a cui aggiungere un po’ di aceto e asciugate bene.

Infine ricordate che, per prevenire la formazione di calcare, è una buona abitudine passare un panno inumidito con acqua e aceto su lavelli, piastrelle, box doccia e rubinetti ogni volta che si deposita l’acqua. Oltre a prevenire il calcare è un’ottima soluzione per disinfettare le superfici in un solo gesto.