Molte persone accusano un calo di energia durante i mesi invernali. In estate ci sentiamo pieni di energia e passiamo rapidamente da un’attività all’altra, ma quando arriva il freddo la situazione cambia radicalmente.

In inverno, il nostro corpo convoglia quasi tutta l’energia disponibile verso processi essenziali ma dispendiosi, come la termoregolazione e le funzioni del sistema immunitario. Come possiamo recuperare la vitalità quando le temperature sono basse?

Il ferro è un minerale essenziale di cui il nostro corpo ha bisogno per produrre globuli rossi. Una sua carenza può causare anemia e farci sentire stanchi, storditi e irritabili.

La soluzione è un’alimentazione ricca di sostanze nutritive che vi aiuterà a recuperare le forze. Quindi includete lenticchie e fagioli a cena, abbinandoli a pasta integrale, olio extravergine d’oliva e rosmarino per uno squisito piatto invernale che sia anche confortante!

Ricordate di mettere in dispensa crusca di frumento, cioccolato fondente, pistacchi e cacao amaro in polvere.

Fai attenzione al cibo spazzatura

Le patatine fritte e le crocchette di pollo fritte possono essere una tentazione, ma sapevate che possono rendere il vostro corpo più fiacco durante l’inverno? Il cibo spazzatura influisce negativamente sull’organismo. Contiene pochi nutrienti e quelli che contiene non sono di buona qualità.

Studi scientifici hanno dimostrato che una dieta ricca di cibo spazzatura può rallentare le funzioni cerebrali, provocando una sensazione di stanchezza.

Anche se sono allettanti, cercate di evitare di mangiare patatine fritte, hot dog e altri cibi poco salutari. Mangiate invece prodotti più sani, come la frutta, che può risvegliare il vostro desiderio anche nei mesi invernali.

Cancella lo stress

Una delle cose che possono prosciugare le energie è lo stress. Con tanti impegni – lavoro, casa e famiglia – non c’è da stupirsi se ci sentiamo stressati! Dopo un periodo di stress, ci si può sentire deboli e svuotati. Questo è solo il modo in cui il vostro corpo vi dice che ha bisogno di rilassarsi.

Trovate ogni giorno un po’ di tempo per godervi qualcosa che amate. Fate una lunga passeggiata nel parco, lasciatevi guidare dalle vibrazioni invernali e portate con voi il vostro cane!