Una passeggiata con guinzaglio 3 volte al giorno equivale a 8 ore settimanali fra macchinari e lezioni di step. Lo dimostra una ricerca della Bob Martin, compagnia esperta di salute degli animali domestici, condotta su un campione di 5000 padroni di cane.

I vantaggi del portare a spasso il nostro amico a quattro zampe rispetto a un costoso abbonamento in un centro fitness sono moltissimi e non solo fisici.

Per cominciare una passeggiata con il vostro cane non vi obbliga a fare nessuna sequenza ripetitiva in ambienti chiusi, fatta magari controvoglia solo per tenere sotto controllo il peso, invece le passeggiate e magari delle corsette salutari quando magari è il nostro cane a darci al scossa per muoverci all’improvviso, ci permettono di muovere tutti i muscoli senza nemmeno accorgerci di farlo.

Se la maggior parte dei frequentatori di palestra lo vive come un sacrificio, pare che solo il 20% dei possessori di cani consideri l’uscita come un dovere anzi, per più della metà del campione la camminata per portare in giro il proprio fedele compagno è considerata la fonte primaria di relax e di esercizio fisico.