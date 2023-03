La carruba è il frutto dell’albero Ceratonia siliqua. È un sempreverde dall’aspetto maestoso che raggiunge i 10 metri di altezza e vive fino a 500 anni. Il suo habitat originario è la Siria, dove fiorisce in terreni rocciosi con climi caldi.

La parete carnosa che separa i semi dai baccelli è il luogo in cui si trovano i principi attivi della carruba. La polpa contiene fibre, minerali, tannini e preziosi oligoelementi, come calcio, zinco, potassio e ferro.

La gomma, derivata dallo spesso rivestimento esterno di semi e piante, è composta principalmente da polisaccaridi – zuccheri complessi.

Sebbene sia molto calorica (207 calorie per 100 grammi), la carruba è una buona fonte di proteine, fibre e zuccheri complessi. Contiene anche antiossidanti come i flavonoidi (che sono stati collegati a un miglioramento della salute cardiovascolare) e le vitamine E e K.

Proprietà della carruba

La carruba è un trattamento efficace per i disturbi intestinali e può essere utilizzata anche per prevenire la diarrea, proteggere le mucose, abbassare i livelli di colesterolo e favorire la perdita di peso.

Carruba, fonte preziosa di Potassio

Poiché le carrube contengono grandi quantità di potassio e pochissimo sodio, il loro consumo può contribuire a mantenere un sano equilibrio tra i liquidi nell’organismo. Inoltre, proteggono il sistema cardiovascolare e quindi abbassano i livelli di pressione sanguigna.

uesto frutto contiene magnesio, un minerale che collabora con altri composti per garantire la salute dei vasi sanguigni e il controllo dei livelli di glucosio nel sangue.

Contro l’osteoporosi

Le carrube sono ricche di numerosi minerali, tra cui calcio e fosforo. Entrambi svolgono un ruolo importante nel mantenimento di ossa sane: il calcio perché è necessario per costruire la massa ossea e il fosforo per prevenire condizioni come l’osteoporosi.

Carruba contro le coliche

Infatti, il potere astringente dei tannini può aiutare a contrastare la diarrea, impedendo la crescita di batteri nocivi nell’intestino e riducendo la formazione di gas, consentendo una riduzione del dolore da colica.

Al contrario, le pectine conferiscono proprietà curative e preventive per le forme patologiche dell’apparato digerente, contribuendo ad addensare le feci morbide.

La carruba regola la motilità intestinale

Il contenuto di fibre della carruba svolge una funzione regolatrice della motilità intestinale quando viene assunta in polvere. La carruba agisce sull’intestino per alleviare la diarrea e i crampi, neutralizzando l’acidità nei disturbi intestinali.

La capacità della carruba di assorbire acqua – oltre 50 volte il suo peso grazie alla presenza di pectine, cellulosa e lignina (fibra di cui è particolarmente ricco) – genera un effetto meccanico.

Queste sostanze sono in grado di assorbire grandi quantità di liquidi e di formare un gel colloidale molto voluminoso, distendendo le pareti intestinali. Ciò stimola la corretta peristalsi, alleviando le contrazioni dolorose.

Per il trattamento dei disturbi intestinali negli adulti, si assumono 30 g di carruba in polvere per via orale, in una dose minima di 2 g ogni due ore per tutto il giorno. La polvere va sciolta nel latte, nel tè o nell’acqua calda e poi consumata in qualsiasi momento durante le 24 ore.

La polvere di carruba aiuta la digestione

Inoltre, la polvere di carruba favorisce la digestione perché contiene fibre e pectine. Pertanto, l’assunzione di 2 capsule di carruba (circa 330 mg) durante i pasti può ridurre i sintomi del reflusso gastroesofageo e della sindrome del colon irritabile.

Colesterolo alto

Alcune ricerche hanno dimostrato che il consumo di carruba può contribuire a ridurre i trigliceridi e i livelli di colesterolo cattivo.

Sovrappeso

Grazie all’elevata presenza di tannini, zuccheri complessi e oligoelementi nelle scaglie di carruba, che ci fanno sentire sazi più a lungo quando raggiungono lo stomaco, e al basso contenuto di calorie rispetto al cioccolato, la carruba è un’ottima aggiunta a qualsiasi regime di perdita di peso.

È ricca di sostanze nutritive e quindi può aiutare a sostituire eventuali carenze nutrizionali dell’organismo. Per ottenere un effetto anti-fame immediato, assumere 3/4 capsule di carruba un’ora prima di pranzo.

Utilizzo dalla farina di Carruba

La farina di carrube si trova nelle erboristerie e nei negozi di alimenti naturali. È ottima per rendere i frullati più cremosi (e sazianti), ma funziona meglio se mescolata con altre farine integrali, come riso o avena.

La farina di carrube e il latte di mandorle vengono miscelati per creare un delizioso dolcetto che ricorda il cacao. È uno spuntino o una colazione perfetta: nutre il cervello e “risveglia” l’intestino!

Precauzioni d’uso della carruba

Sebbene le reazioni allergiche siano rare, è bene consultare un medico prima di utilizzare qualsiasi prodotto in caso di pelle sensibile o allergie.

I soggetti affetti da anemia, diabete e insufficienza renale devono essere monitorati da un medico. Controindicato nei neonati sotto peso, oltre che nei pazienti affetti da disturbi metabolici o che sono allergici a uno dei suoi componenti. La carruba può aumentare in modo rilevante l’effetto delle statine o di altri farmaci per la riduzione del tasso di colesterolo.