Ii violetto di Sicilia è un cavolfiore dallo splendido colore viola, è la risultante di un incrocio tra un cavolo broccolo e il cavolfiore comune. E’ un prodotto di nicchia e non si trova su tutto il territorio italiano, ma speriamo che si diffonda presto perchè è dotato di innumerevoli proprietà.

E’ ricco di carotenoidi e antociani, con la funzione di antiossidanti, preziosi per il nostro benessere fisico, ricco di vitamina C e di vitamina A, fibre e selenio, che rafforzano il nostro sistema immunitario. Il suo colore violetto dipende proprio alla presenza di antociani, quelle preziose sostanze che sono in grado di ridurre i danni provocati dall’azione dei radicali liberi, e per questo motivo protegge i capillari e previene le infiammazioni, per non parlare dell’azione di contrasto nei confronti dei processi cancerogeni.

Ne esistono diverse varietà dalle tonalità diverse che dipendono dagli antociani, i responsabili della colorazione blu, rossa e violetta di tutta la frutta e la verdura compresi i mirtilli, i frutti di bosco, l’uva rossa e i melograni. Gli antociani, vengono associati alla riduzione di numerosi rischi, con particolare riferimento alla pressione alta, alle malattie cardio-circolatorie, all’Alzheimer e ai tumori. Come gli altri cavoli e borccoli il cavolfiore viola può essere consumato crudo.

I preziosi benefici del cavolo viola

Ricco di sostanze nutritive

Il cavolo viola è ricco di carotenoidi antociani, che hanno un’azione anti ossidante e sono preziosi per il benessere del corpo. È inoltre ricco di vitamina C, vitamina A e selenio, prezioso per rafforzare il sistema immunitario.

Combatte i radicali liberi

Il suo colore viola è dovuto alla presenza di antociani, sostanze dalla preziosa azione che aiutano a combattere i radicali liberi, i capillari, come tutti i frutti rossi del resto, e a prevenire le infiammazioni.

Riduce il rischio di molte malattie

Gli antociani sono associati alla riduzione di numerosi rischi patologici, come la pressione alta, le malattie cardio-circolatorie, l’Alzheimer e i tumori.

È ricco di fibre

Le fibre contenute nel cavolo viola hanno un buon effetto per ripristinare la flora batterica intestinale, per regolare il transito delle feci e per prevenire la stipsi e alcune forme di tumore del colon retto.

È un alimento con poche calorie

Perfetto all’interno di un regime alimentare sano, il cavolo viola è un alimento poco energetico e quindi perfetto per mantenersi in forma. Ha un apporto principale di glucidi, proteine e piccole parti di lipidi. I carboidrati che contiene sono fruttosio e peptidi, con un basso valore biologico.

Regola il colesterolo nel sangue

Oltre a un buon effetto anti ossidante e anti cancerogeno, il cavolo viola, grazie ai suoi pigmenti fenolici, molto concentrati in questo alimento, ha un effetto benefico sul metabolismo e sull’azione regolatrice del livello di colesterolo nel sangue.

Elimina le tossine nel corpo

Grazie all’alto contenuto di vitamina C e zolfo, anche il cavolo viola, come gli altri alimenti della stessa famiglia, è un alleato perfetto per eliminare le impurità del corpo, come le tossine e l’acido urico, principali cause di malattie della pelle e reumatismi.

E’ molto apprezzato e lo si può gustare sia cotto che crudo, condito con olio di oliva extra vergine e del succo di limone, o dell’aceto balsamico. Ottimo con la pasta, o al forno gratinato, per fare tanti contorni, zuppe ed anche puree, in più da sicuramente un tocco di colore alle vostre tavole e sarà utile per fare un pieno di salute.