Mangiare cereali integrali fa bene alla salute, ma bisogna fare attenzione ad acquistare quelli veri. Le etichette che recitano “fonte di fibre”, “cereali integrali” o “crusca” non sempre indicano con precisione che il prodotto è effettivamente integrale e non raffinato.

Sembra ovvio come individuare un prodotto integrale, ma non lo è. L’etichetta è un modo importante per conoscere ciò che si sta mangiando.

Il vero integrale: come riconoscerlo

La raffinazione è un processo tecnologico che separa la crusca e il germe dalla farina, eliminando così gran parte del suo contenuto di grassi.

Per essere definito “cereale integrale”, un prodotto deve contenere almeno il 51% di tutti i suoi componenti: endosperma, germe e crusca.

I prodotti integrali realizzati con farine raffinate successivamente aggiunte al prodotto originale non possono essere definiti integrali, poiché mancano di un ingrediente essenziale: il germe.



Secondo l’EUFIC, un prodotto può essere definito integrale se contiene “farina integrale”, “100 per cento di grano integrale” o una dicitura simile sull’etichetta e se l’elenco degli ingredienti conferma che non è stato utilizzato nessun altro tipo di cereale per la sua produzione.

Per evitare di acquistare un prodotto realizzato con imitazioni di cereali integrali, i consumatori dovrebbero leggere attentamente l’elenco degli ingredienti riportato sulle etichette e verificare che siano elencati in ordine decrescente di peso.

Gli alimenti integrali non solo sono composti da cereali integrali, ma contengono anche componenti che ne facilitano la digestione e l’assorbimento dei nutrienti.

Mentre i falsi cereali integrali possono causare reazioni malsane, è spesso possibile che queste fibre isolate ostacolino l’assorbimento dei micronutrienti.