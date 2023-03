Negli ultimi anni si è assistito a una rinascita dell’interesse e dell’uso di farine diverse da quelle più comuni, come la “00” e la “0”. In quasi tutti i supermercati si possono trovare farine integrali, di kamut, di grano saraceno, farro, orzo, segale, avena, riso, mais, mandorle, soia.

Le ragioni di questa rinascita sono molteplici, dalla diffusione della filosofia vegana a una più consapevole comprensione e conoscenza della scienza alimentare. Anche la crisi economica ha riportato in auge le famiglie: quando i tempi si fanno duri, le competenze culinarie tornano a essere importanti.

In ogni caso e qualunque sia la causa, le farine sono tante, buone ed ognuna ha le sue qualità peculiari.

Orzo

Le proprietà rimineralizzanti e antinfiammatorie dell’orzo lo rendono utile per l’intestino e il suo elevato contenuto di fibre lo rende un ottimo lassativo naturale. Tuttavia, rispetto al mais – che ha livelli proteici simili – l’orzo offre meno lipidi (grassi). Il 65/70% dell’orzo è costituito da carboidrati. Si usa per preparare zuppe e stufati.

Farro

Il contenuto di fibre del farro lo rende un lassativo e un depurativo, che può aiutare l’organismo a liberarsi di sostanze indesiderate. Inoltre, il suo potere saziante aiuta a limitare la quantità di cibo introdotta durante i pasti, rendendolo spesso un ingrediente interessante per le diete per la perdita di peso.

La fibra contenuta nel farro è benefica per la salute cardiovascolare perché contribuisce ad abbassare i livelli di colesterolo cattivo e a ridurre il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari (proprietà rafforzata dalla presenza di niacina). Il contenuto di fibre solubili aiuta anche a controllare i livelli di zucchero nel sangue e a prevenire o gestire il diabete.

I celiaci o gli intolleranti al glutine dovrebbero evitare il farro, perché contiene le stesse proteine che sono problematiche per questi gruppi. Il farro è anche un lassativo e quindi può causare problemi se usato da persone che hanno disturbi intestinali come la colite.

Segale

La segale, cereale di montagna, è ricca di proprietà nutrizionali. Il suo elevato contenuto di fibre la rende utile per l’intestino e la flora intestinale, ma ha anche un’azione anti-arteriosclerotica.

Sebbene la segale abbia meno proteine del grano, possiede comunque molte importanti proprietà nutrizionali. Poiché la segale contiene il 69% di carboidrati e il 12% di proteine, è un alimento ricco di energia e fonte di elementi costruttivi.

Potassio, fosforo e magnesio sono solo alcuni dei minerali presenti nel cavolo. È inoltre ricca di vitamine del gruppo B (soprattutto vitamina B6).

Avena

A differenza del grano e dell’orzo, la cui crusca e il germe vengono rimossi durante il processo di macinazione, anche l’avena lavorata conserva la crusca e il germe, dove si trova la maggior parte delle sostanze nutritive del cereale.

L’avena è una fonte di fibra solubile nota come beta-glucano, che funziona come una spugna quando si deposita nell’intestino. Questo aumenta le dimensioni delle feci e ne facilita l’eliminazione.

L’avena offre anche sollievo in caso di depressione, nervosismo e insonnia.

I chicchi contengono il 60-70% di amido e altri carboidrati, oltre a proteine che aiutano a ridurre i livelli di colesterolo. Presentano inoltre quantità significative di lecitina, che è una buona fonte di fosfolipidi, il componente principale che costituisce le membrane cellulari nei tessuti dell’organismo.

Kamut

Il grano Khorasan, noto anche come Kamut, è una forma di grano coltivata nell’antica regione iraniana del Khorasan.

Il termine “kamut” indica un marchio registrato negli anni ’90 da Bob Quinn, che si è occupato anche dello sviluppo di questa specie di grano. È prodotto con grano puro e non adulterato, è biologico e il contenuto proteico varia dal 12 al 18%.

Energetico, ricco di fibre e di sostanze nutritive, è particolarmente benefico per i bambini, gli anziani e gli atleti e aiuta a ridurre il colesterolo e la glicemia.

Cereali: caratteristiche nutrizionali

Carboidrati

I cereali, così come le farine e gli alimenti da essi derivati (pasta, pane/biscotti), sono ottime fonti di carboidrati, soprattutto carboidrati complessi (amidi) costituiti dall’unione di molte molecole di glucosio e un’importantissima fonte di energia per il nostro organismo.

A differenza dei carboidrati semplici – come zuccheri quali il saccarosio, il glucosio, il fruttosio e il lattosio – i carboidrati complessi sono zuccheri a lento rilascio che mantengono stabili i livelli di zucchero nel sangue perché vengono assorbiti più lentamente dall’organismo.

Poiché l’amido richiede un certo lavoro digestivo per essere convertito in glucosio, viene assorbito più lentamente e fornisce energia per un periodo di tempo più lungo rispetto agli zuccheri semplici.

Proteine

Uno dei maggiori errori che commettiamo è quello di sottovalutare la quantità di proteine contenute nei cereali.

Quasi un terzo (29%) delle proteine della giornata alimentare proviene dai cereali, ma si tratta di proteine con un valore biologico inferiore rispetto a quelle presenti nella carne.

Sebbene queste proteine contengano alcuni degli 8 aminoacidi essenziali di cui il nostro corpo ha bisogno per funzionare correttamente, possono essere ottenute solo attraverso il cibo.

Alcuni accorgimenti, come l’abbinamento dei cereali con i legumi (che a loro volta sono carenti di alcuni aminoacidi), aiutano a garantire l’apporto dell’intero spettro di aminoacidi, proprio come avviene con le proteine animali.

Vitamine e sali minerali

I cereali sono una buona fonte di vitamine come la A, la E e la B. Presentano inoltre quantità variabili di minerali, come magnesio, potassio, zinco e calcio.

Fibre

Una dieta ricca di fibre, soprattutto quelle provenienti dai cereali integrali, è essenziale per favorire una regolare attività intestinale. Ma, almeno in Italia, l’assunzione di fibre nella dieta rimane al di sotto dei livelli raccomandati: solo 17 grammi al giorno rispetto ai 25 grammi minimi necessari all’organismo.