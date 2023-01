I “vampiri energetici” (o vampiri emotivi) sono caratterizzati da una particolare condizione psicologica che li porta a “succhiare” l’energia vitale delle persone che li circondano. Così facendo, influenzano la volontà del prossimo e lo intrappolano nei loro schemi mentali.

In passato si credeva che i vampiri fossero reali, ma oggi sappiamo che sono solo un mito. Non si riconoscono dal loro pallore disumano o dai denti aguzzi: sono subdoli e difficili da smascherare a prima vista. Per questo è importante conoscere le loro caratteristiche e starne alla larga il più possibile.

Chi sono i “vampiri e energetici”

I vampiri energetici sono persone che si nutrono dell’energia degli altri. In apparenza possono essere molto normali, ma in realtà si “nutrono” più o meno consapevolmente delle energie di chi li circonda. Di conseguenza, causano stress ed esaurimento negli altri. Non si tratta necessariamente di persone in malafede; spesso sono semplicemente incapaci di produrre la vitalità di cui hanno bisogno e la prendono dagli altri.

Un punto cruciale, tuttavia, riguarda la vittima: se può sfruttare la sua debolezza o la sua mancanza di consapevolezza e lasciarsi sfruttare da questa persona, allora è perché si lascia sfruttare da questa persona. In sostanza, sceglie persone che mostrano debolezza e si rende disponibile all’attacco.

Ma come riconoscerli?

Tra le loro caratteristiche c’è il bisogno di avere sempre ragione, di avere l’ultima parola. È un metodo per manipolare chi si dimostra insicuro. Il “vampiro emotivo” alza il tono della voce e impartisce ordini. Sembra avere il controllo completo sugli altri, ma in realtà è impotente.

Una sua apparente sicurezza è in realtà un sintomo del contrario: se non può “nutrirsi” dell’energia degli altri, non ha il controllo della propria vita. Soprattutto, non restituisce ciò che riceve. In amore, il meccanismo classico che questo tipo di persona mette in atto è il ricatto emotivo, che non va assolutamente assecondato!

Vampiri energetici: perché evitarli

I vampiri energetici sono una vera minaccia per la vostra salute, la vostra felicità e il vostro successo. Tuttavia, se sapete come individuarli, potete evitare i loro attacchi e proteggervi.

Se il vostro partner vi chiede continuamente di essere rassicurato o vi accusa di errori, potrebbe essere un segno che si tratta di un vampiro energetico. Questo tipo di persona cerca di usare il proprio vittimismo come strumento per attirare l’attenzione degli altri. Succhia la vostra energia vitale creando inutili drammi in una relazione.

L’unico modo per difendersi da un simile attacco è rifiutare di alimentare la negatività di un vampiro energetico. Il modo migliore per farlo è mostrarsi determinati e non cedere ai ricatti o alle tattiche di manipolazione.

Infine, è importante non farsi contagiare dalla negatività: l’ottimismo fa davvero miracoli quando si ha a che fare con qualcuno che lo usa come arma.