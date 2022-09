I fiori di Chicory, hanno una vita breve ma intensa, si aprono al mattino presto, brillando di un azzurro intenso e purissimo (che evoca il cielo e il mare) per poi appassire poco dopo mezzogiorno.

Proprietà di Chicory

La Cicoria selvatica o Chicoty (Chichorium Intybus) è la quinta pianta scoperta da Edward Bach, famoso medico negli anni trenta, e derivante dalla famiglia delle Composite. Indicato come rimedio per chi si occupa eccessivamente del benessere e dei bisogni altrui, è utile anche in caso di malattie psicosomatiche e tosse.

I fiori di Chicoty possiedono qualità diuretiche, toniche, amare e colagoghe. Ha tendenza ipoglicemizzante e le sue proprietà sono efficaci, nelle patologie del fegato, della cistifellea e dello stomaco. della cistifellea e dello stomaco.

Per chi è indicato Chicory

Chicory è indicato per coloro che si occupano eccessivamente del benessere e dei bisogni altrui, che ardentemente desiderano mostrarsi compassionevoli, però sempre in condizione di superiorità. In genere il tipo Chicory cerca di influenzare familiari e amici e se non vi riesce, cade in uno stato di autocommiserazione arrivando a essere soffocante.

Questo fiore di Bach aiuta a non eccedere nell’amare e consigliare le persone care, chiedendo in cambio una totale ed esclusiva attenzione. Emotivamente fragili e insicuri, questi soggetti avvertono la continua necessità di essere rassicurati e gratificati da manifestazioni d’affetto, cure e attenzioni, non sopportano di essere lasciati soli e si offendono facilmente se si sentono trascurati o non al centro della considerazione altrui.

La persona Chicory, non è una persona debole, è forte, anche se tende ad offendersi ed a piangersi addosso. Questo fiore di Bach è anche indicato in caso di disturbi come crampi, tensioni muscolari croniche, raffreddori ostinati o asma che hanno origine in atteggiamenti di blocco nel voler “trattenere”.

Il fiore di Bach di Chicory aiuta a sviluppare una maggiore capacità di indipendenza affettiva e di autonomia, facilita un atteggiamento più altruista e generoso verso le persone care, diminuendo il bisogno di dirigerne la vita in funzione propria.

Modalità di utilizzo

Si assumono 4 gocce in mezzo bicchiere d’acqua, 4 volte al giorno.