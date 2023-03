Rispetto alla frutta fresca, la frutta disidratata perde acqua e concentra fibre, zuccheri e minerali: è quindi uno spuntino nutriente e saziante, non eccessivamente calorico.

Le banane essiccate sono deliziose e facili da preparare. La dolcezza e il sapore di questo frutto si concentrano durante il processo di disidratazione, rendendo il suo gusto più intenso di quello dell’anona fresca.

Le ricette che si possono mettere in pratica sono numerose e ognuna è più gustosa dell’altra.

Le chips di banana sono facili da preparare e rappresentano un’alternativa più sana alle patatine, che potrebbero piacere di più ai bambini se fatte con la frutta.

Come essiccare le banane

Il modo più comune per essiccare le banane è quello di utilizzare una griglia metallica e di metterle sul fuoco fino a quando non sono completamente essiccate.

Questo pasto è costituito principalmente da carboidrati e contiene pochissime proteine o grassi.

Valori nutrizionali

I valori nutrizionali delle banane essiccate le rendono eccellenti ingredienti alimentari. Possono essere utilizzate nella preparazione di alimenti ad alto contenuto energetico, come ad esempio le barrette croccanti.

Sebbene lo zucchero sia l’elemento principale delle banane fresche, il suo valore cambia notevolmente durante il processo di essiccazione.

Il modo migliore per essiccare la frutta è esporla alla luce del sole. Questo processo avviene abbastanza lentamente da preservare tutte le loro proprietà.

Poiché le banane essiccate sono state sottoposte a un processo di disidratazione che fa sì che i loro zuccheri complessi si compattino, contengono più calorie delle banane fresche. Quindi 100 g di banane secche contengono circa 270 calorie, ovvero la metà della quantità necessaria per fare un pasto.

Le banane hanno la caratteristica di essere ricche di potassio, fosforo, calcio e altri nutrienti essenziali per la salute.

Prepararle è davvero molto semplice e potete scegliere tra diversi tipi di cottura. Sono necessari solo due accorgimenti: banane non troppo mature e fette molto sottili.

Chips al forno

Per preparare le chips di banana al forno tagliate i frutti a rondelle dopo aver eliminato la buccia e disponeteli su una teglia ricoperta di carta forno leggermente oliata. Cuocete a 180° per circa un’ora.

Potete, una volta terminata la cottura, cospargere le chips con zucchero o sale e aromatizzarle a seconda del vostro gusto e dell’utilizzo che dovete farne con spezie varie come paprika e cannella. Per evitare che si anneriscano, prima di cuocerle potete anche spennellarle con del succo di limone.

Chips arrostite

Questa è una variante più saporita e veloce da preparare.

Le banane vengono condite con il burro fuso e cotte in forno per 10-15 minuti a 230°. Per una cottura uniforme su entrambe i lati è importante girarle dopo 6-7 minuti in modo che vengono ben abbrustolite e dorate. Una volta estratte dal forno e ancora calde possono essere spolverizzate con lo zucchero o il sale e anche in questo caso potete aggiungere delle spezie.

Chips fritte

Questa è la variante che piace di più ai bambini, perché permette di ottenere fette di banana molto croccanti (e quindi deliziose). Il frutto migliore da mangiare è quello non troppo maturo, con la buccia ancora un po’ verde.

Per cuocere correttamente le banane a rondelle, procedere come segue: Sciacquatele in acqua ghiacciata, quindi strizzatele con carta assorbente.

Quanto durano le chips di banana e come conservarle

Lasciate raffreddare completamente le banane essiccate, quindi trasferitele in un contenitore ermetico (potete spolverarle con zucchero a velo) e conservatele a temperatura ambiente per un massimo di 6 mesi.

Come usare le banane essiccate?

• Primo: la soluzione più semplice è mangiarle e basta (se vi piace la cannella, condite con essa le patatine già pronte – otterrete una doppia bontà)

• Secondo: aggiungeteli allo yogurt, versatevi sopra il miele o lo sciroppo d’acero e buon appetito

• E infine: le banane essiccate sono un’ottima aggiunta alla granola fatta in casa

Iniziate la giornata con una colazione deliziosa: preparate lo yogurt, aggiungete banane a pezzetti fatte in casa e miele. Una carica di energia vi accompagnerà per tutta la mattina