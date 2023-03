Non tutti i tipi di latte sono salutari per le persone con diabete, ma i latti arricchiti di proteine possono essere utili.

Uno studio pubblicato nel 2018 sul Journal of Dairy Science ha rilevato che il consumo di latte ad alto contenuto proteico può avere un impatto sui livelli di zucchero nel sangue nel corso del tempo.

I ricercatori dell’Università di Guelph e dell’Università di Toronto hanno scoperto che il latte con livelli più elevati di proteine aiuta le persone a controllare meglio la glicemia.

Il team di ricerca ha condotto uno studio per verificare se il latte ad alto contenuto proteico fa sentire più sazi dopo il primo e il secondo pasto della giornata.

Hanno scoperto che l’aumento della concentrazione di proteine del siero di latte in una sostanza può essere favorevole per diversi motivi.

La digestione delle proteine del latte favorisce il rilascio di un ormone gastrico che rallenta l’ulteriore digestione e aumenta il senso di sazietà.

Inoltre, le proteine del siero di latte vengono assorbite rapidamente nel flusso sanguigno e provocano rapidi cambiamenti nei livelli di insulina. La caseina richiede più tempo per essere digerita, ma ha un effetto prolungato sull’insulina.

Lo studio ha rilevato che le persone che hanno consumato latte con proteine del siero di latte a colazione hanno registrato livelli di zucchero nel sangue significativamente più bassi nel corso della giornata.

Inoltre, è stato dimostrato che il latte con un’alta percentuale di proteine del siero di latte abbassa modestamente i livelli di zucchero nel sangue prima del pasto rispetto al latte normale.

Quando il latte ad alto contenuto proteico è stato consumato a colazione, i livelli di glucosio nel sangue si sono ridotti anche dopo pranzo. L’effetto maggiore è stato osservato quando si è consumato latte ad alto contenuto proteico piuttosto che proteine o grassi normali.

Il latte ad alto contenuto proteico potrebbe avere effetti benefici sulla salute delle persone affette da diabete.

Tuttavia, è importante tenere presente che questo studio ha preso in considerazione solo un piccolo numero di persone e quindi deve essere replicato su scala più ampia per capire veramente il significato dei risultati. Il latte ricco di proteine può essere un’aggiunta facile alla dieta e può portare a benefici a lungo termine per la salute.

