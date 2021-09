Colesterolo cattivo, come tenerlo sotto controllo: : cosa mangiare e cosa evitare

Colesterolo: tenerlo sotto controllo è importante, ma per farlo nel modo giusto bisogna anzitutto sapere che cos’è e cosa fa. Una ricerca apparsa sulla rivista di punta dell’American Heart Association svela che consumare costantemente noci può portare ad una significativa riduzione dei livelli di LDL, il cosiddetto colesterolo cattivo.

A scoprire il potere del frutto secco, ricco di acidi grassi omega-3, è stato un gruppo di scienziati internazionali. Analizzando i dati ottenuti, dopo due anni di monitoraggio su oltre 700 pazienti, gli studiosi hanno notato che già solo mezza tazza di noci, consumata con costanza ogni giorno, contribuisce ad abbassare il temuto colesterolo.

Lo studio ha coinvolto, da maggio 2012 a maggio 2016, 708 partecipanti tra i 63 e i 79 anni (di cui il 68% donne), divisi in due gruppi; ad uno solo di questi è stata data una razione giornaliera di noci. Dopo due anni, è emerso che i soggetti a cui erano state somministrate le noci mostravano livelli di colesterolo LDL inferiori rispetti agli altri.

Un risultato entusiasmante, anche perché, come noto, cambiamenti nella concentrazione e nella composizione delle particelle LDL sono strettamente legati al minor rischio di patologie cardiovascolari. Tuttavia, come sempre, prima di apportare modifiche alle vostre abitudini alimentari, vi invitiamo a chiedere consiglio al medico di fiducia.

Colesterolo cattivo: cosa mangiare e cosa evitare

Per proteggersi da un eccesso di colesterolo “cattivo” non è necessario affamarsi o eliminare dalla dieta tutti i grassi: basta seguire alcuni principi di buon senso:

evitare prodotti industriali saturi di grassi idrogenati (abbassano il colesterolo buono ed aumentano quello cattivo), bevande dolcificate e zuccherate (l’ eccesso di zuccheri impenna la produzione di insulina, che converte il surplus in grasso immagazzinato) fast food ecc.

prodotti industriali saturi di grassi idrogenati (abbassano il colesterolo buono ed aumentano quello cattivo), bevande dolcificate e zuccherate (l’ impenna la produzione di insulina, che converte il surplus in grasso immagazzinato) fast food ecc. limitare il consumo di carne, insaccati, formaggi stagionati, aumentando il consumo di pesce e di alimenti ricchi di acidi grassi omega-3, e utilizzare olio di oliva extravergine come condimento.

il consumo di carne, insaccati, formaggi stagionati, aumentando il consumo di pesce e di alimenti ricchi di e utilizzare olio di oliva extravergine come condimento. inserire ad ogni pasto le verdure: i fitosteroli di cui sono ricche limitano l’assorbimento intestinale del colesterolo presente nei prodotti animali; per la stessa ragione è utile consumare in abbondanza frutti ricchi di fibre solubili, come pere, mele, banane ecc.

ad ogni pasto le verdure: i fitosteroli di cui sono ricche limitano l’assorbimento intestinale del colesterolo presente nei prodotti animali; per la stessa ragione è utile consumare in abbondanza frutti ricchi di fibre solubili, come alternare ai carboidrati classici cereali come l’avena, il grano saraceno, la quinoa e l’orzo: contrastano il colesterolo cattivo.

I rimedi naturali che mantengono puliti sangue e arterie

Per prevenire gli eccessi di colesterolo è importante seguire periodicamente, preferibilmente ai cambi di stagione, una terapia naturale a base di erbe capaci di tonificare l’attività epatica e di depurare il sangue. Ottimi allo scopo sono i gemmoderivati di Betula Verrucosa e di Ginepro.

Preparato con le gemme fresche della betulla bianca, il gemmoderivato di BetulaVerrucosa è un potete drenante sanguigno e linfatico, capace di depurare l’organismo dalle tossine endogene e da quelle conseguenti all’assunzione di farmaci, e di abbassare il tasso di colesterolo e trigliceridi. La dose consigliata è di 50 gocce, diluite in poca acqua, da assumere la mattina a digiuno, per tre settimane.

L’azione del Ginepro si concentra invece sulla funzionalità epatica e sulla corretta produzione di bile, indispensabile per emulsionare i grassi, prevenire la formazione di placche sulle pareti dei vasi, promuovere l’eliminazione del colesterolo e limitarne il riassorbimento a livello intestinale. Oltre a ridurre il colesterolo e il tasso glicemico, normalizza le transaminasi. Inoltre riequilibra le componenti neurovegetative della funzione digestiva. Si usa in Macerato glicerico: 30 gocce in poca acqua un quarto d’ora prima di pranzo e cena, per un mese.

Riduci la produzione di colesterolo con la garcinia cambogia

La garcinia cambogia orientale contiene acido idrossicitrico (HCA), una sostanza capace di bloccare la sintesi di acetilcoenzima A, un regolatore enzimatico coinvolto nella biosintesi dei lipidi e nello stoccaggio dei grassi, riducendo del 25% circa la biosintesi del colesterolo e di altri lipidi corporei e favorendo la disgregazione del colesterolo e la sua eliminazione attraverso le feci. Si assume in capsule, una capsula due volte al giorno, a stomaco pieno.

I rimedi omeopatici anticolesterolo cattivo

Cholesterinum è il rimedio da scegliere quando sulla pelle compaiono macchioline gialle, indici di malfunzionamento epatico e di un elevato tasso di colesterolo nel sangue che, oltre a depositarsi sulle pareti dei vasi arteriosi restringendone il lume, può condensarsi nella formazione di calcoli alla colecisti o al fegato.

è il rimedio da scegliere quando sulla pelle compaiono macchioline gialle, indici di malfunzionamento epatico e di un elevato tasso di colesterolo nel sangue che, oltre a depositarsi sulle pareti dei vasi arteriosi restringendone il lume, può condensarsi nella formazione di calcoli alla colecisti o al fegato. Lycopodium è invece il rimedio indicato nell’ipercolesterolemia da insufficienza epatica cronica e da rallentamento del metabolismo epatico e tiroideo, con disturbi digestivi, addome gonfio e voluminoso, stanchezza cronica, perdita di capelli.

Entrambi i rimedi si usano alla diluizione 7 CH: 3 granuli 3 volte al giorno, lontano dai pasti, per venti giorni circa.

Rodiola e rosmarino contro il colesterolo da stress

La ragione per cui le diete anticolesterolo troppo severe producono spesso l’effetto paradossale di aumentare il livello di colesterolo cattivo nel sangue è legata allo stress organico e psicologico che possono indurre. Esiste infatti un collegamento diretto tra il grado di stress a cui è sottoposto un individuo e la comparsa di ipercolesterolemia, perché nei periodi di stress l’organismo si riempie di cortisolo, che aumenta lo stoccaggio di grassi nei tessuti e inibisce la capacità del fegato di metabolizzare il colesterolo circolante. L’erba indicata in questi casi è la rhodiola rosea, una pianta adattogena ricca di glicosili e flavonoidi salutari, utile contro l’ipercolesterolemia che compare dopo un periodo di intenso stress psicofisico. Si assume in tintura madre, 30- 40 gocce di in poca acqua due volte al giorno, per almeno un mese.

Tra i rimedi omeopatici è utile Nux Vomica 30 CH, rimedio dell’ipercolesterolemia da stress e tensione nervosa. Il tipo Nux Vomica è, infatti, un infiammato cronico tanto fisicamente che caratterialmente: collerico, irritabile, spesso di cattivo umore, sfoga le frustrazioni negli eccessi alimentari, scaricando sul fegato un surplus di grassi e tossine che si trasformano in alti livelli di colesterolo e trigliceridi. Se ne assumono 3 granuli tre volte al giorno.

Le essenze floreali contro il colesterolo da stress

Contro l’ipercolesterolemia da stress sono di grande aiuto anche le essenze floreali, che agiscono sulle componenti psicoemotive del problema. La diluizione da assumere comprende i fiori di Bach: Gentian, Impatiens e Elm. ll fiore dell’amara genziana promuove l’attività epatica, stimolando la metabolizzazione del colesterolo stoccato e la sua trasformazione in sali biliari; Impatiens contrasta l’ipertensione legata all’aumento di cortisolo circolante, mentre Elm, fiore antistress, favorisce il relax e contrasta l’insonnia.

Colesterolo e menopausa

Capita spesso che, con l’avvento della menopausa, o anche nella fase del climaterio, il tasso di colesterolo LDL aumenti. Il fenomeno è in parte dovuto allo stress emotivo e agli sbalzi d’umore tipici di questo delicato momento di cambiamento, ma anche agli squilibri endocrini che precedono la stasi riproduttiva. Per contrastare il problema possiamo ricorrere al luppolo. Ricco di oli essenziali, fitosteroli, proteine e amminoacidi, il luppolo agisce contemporaneamente su due fronti: da una parte contiene principi amari che stimolano la digestione e l’espulsione dei grassi; dall’altra i suoi fitosteroli ad azione estrogenica riducono il tasso di LDL e aumentano quello dell’HDL riequilibrando al contempo il sistema nervoso e il tono dell’umore. Si assume in estratto secco: un opercolo la sera, prima di coricarsi.

Il rimedio omeopatico dell’ipercolesterolemia post menopausale è Graphites 30 CH monodose, indicato per le donne che vivono la fine del periodo fertile come un lutto, una lesione alla propria femminilità e una perdita di “valore”. Ma è utile anche alle giovani donne affette da policistosi ovarica, che produce obesità e alterazioni dell’asse ipofisi-ovaio. Promuove il rinnovamento epatico e l’espulsione del colesterolo attraverso il lume intestinale. Se ne assume una dose alla settimana, per 4 settimane.