Per pulire e rinfrescare la lavatrice, basta versare una tazza di collutorio nel cestello e impostare un ciclo di lavaggio a caldo. L’antisettico presente nel collutorio si farà strada nelle fognature e nei tubi della lavatrice, contribuendo a liberarlo da eventuali detriti o muffe.

2. Il collutorio per disinfettare il bagno

Per pulire e disinfettare i servizi igienici, non devi far altro che versare una tazza di collutorio nella toilette e lasciare agire il tutto per 30 minuti. Usa poi uno scopino per eliminare lo sporco e poi risciacqua normalmente. Il profumo di menta renderà l’operazione ancora più efficace.

3. Il collutorio per pulire lo scarico del lavandino

Per pulire lo scarico del lavandino, da cui spesso fuoriescono odori sgradevoli, versa una tazza di collutorio nello scarico e lascia riposare per 30 minuti. Poi, sciacqua con acqua tiepida e il gioco è fatto. Rimarrai stupita dal risultato (e dal profumo)!

4. Il collutorio per prolungare la vita dei fiori recisi

Il collutorio, grazie alle sue proprietà antisettiche, può servire anche a mantenere in vita più a lungo i fiori freschi. Per far durare più a lungo un bouquet (anche fino a una settimana in più rispetto al decorso naturale), aggiungi un cucchiaio di collutorio all’acqua del vaso e noterai subito la differenza. Easy!

Grazie alle sue proprietà antisettiche e antibatteriche, e alla freschezza di menta, il collutorio può essere usato per le pulizie di casa e degli elettrodomestici, e persino per prolungare la vita dei fiori recisi.

