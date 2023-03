Oggi vorrei parlarvi di una meravigliosa specie pecie di pianta, la Kalanchoe thyrsiflora. È originaria del Sudafrica e del Madagascar, luoghi in cui si verificano lunghi periodi senza pioggia, e quindi questa pianta è abituata alla siccità.

Quando l’acqua scarseggia, può passare mesi senza aver bisogno di acqua! Tuttavia, se il terreno intorno alle sue radici inizia a diventare troppo umido o stagnante, è il momento di trapiantarlo, perché potrebbe causare un marciume radicale.

Per mantenerla in salute ed evitare malattie, la Kalanchoe thyrsiflora deve essere annaffiata solo quando il terreno risulta asciutto.

AIn primavera e in estate, quando l’apporto idrico deve essere regolare e abbondante, il terreno della Kalanchoe thyrsiflora deve essere lasciato asciugare tra le annaffiature.

Durante l’inverno, è bene annaffiare la pianta solo con parsimonia, dopo alcuni giorni di siccità. In caso di freddo intenso, sospendete del tutto le annaffiature per far riposare la pianta.

Come coltivare e prendersi cura della kalanchoe

La Kalanchoe thyrsiflora è facile da coltivare e richiede poche esigenze, il che la rende una buona pianta per le persone impegnate o per chi non ha molta esperienza di giardinaggio.

Questa crassulacea preferisce non avere troppo spazio per le radici, quindi dovrebbe essere rinvasata solo occasionalmente e collocata in contenitori relativamente piccoli.

Anche se la Kalanchoe thyrsiflora non ha bisogno di essere potata, è necessario rimuovere periodicamente le foglie morte e i fiori appassiti, così come qualsiasi altro che presenti segni di malattia, per prevenire un’epidemia.

La propagazione avviene solitamente per talea. Dalla pianta madre si deve prelevare un segmento di fusto di 10 cm, farlo essiccare (per un paio di giorni) e poi collocarlo in un substrato di sabbia e torba.

Il vaso con le talee (è consigliabile farne più di una) deve essere collocato in un luogo caldo e ben illuminato. Eliminate ogni giorno l’umidità in eccesso staccando la copertura di plastica.

La pianta può essere propagata mettendo in acqua i germogli laterali. I semi possono anche crescere in nuove piante e la semina deve avvenire quando i semi sono maturi, di solito in primavera.

Come e quando concimare

La Kalanchoe thyrsiflora, una pianta che fiorisce facilmente e abbondantemente, necessita di un fertilizzante completo per sostenere la sua crescita e la sua salute.

Per ottenere piante sane, concimate le vostre piante grasse a distanza di circa due settimane l’una dall’altra.

In ogni caso, il prodotto deve contenere una quantità di potassio sufficiente a garantire la fioritura, oltre ad azoto e fosforo.

Anche i micronutrienti sono importanti, soprattutto lo zinco, essenziale per la crescita della Kalanchoe. Ferro e rame devono essere presenti in quantità adeguate; le carenze di manganese e boro portano al deperimento.

Dopo l’estate, la concimazione dovrebbe essere interrotta per riprendere in autunno inoltrato, quando le piante iniziano a presentare le foglie. Per la Kalanchoe thyrsiflora, il fertilizzante liquido aggiunto all’acqua è il migliore per la nutrizione.

La kalanchoe prospera in posizioni soleggiate e luminose. Tuttavia, la luce diretta del sole non la danneggia, purché la pianta sia abituata a ricevere tale esposizione. Le piante appena acquistate devono essere esposte gradualmente al sole se non sono abituate a riceverlo.

Piantare una pianta in modo che sia parzialmente ombreggiata dal sole può aiutare a evitare che le foglie diventino marroni.

Attenzione al gelo ed umidità

La Kalanchoe è estremamente sensibile al gelo e deve essere protetta dalle gelate. I suoi peggiori nemici sono le malattie causate dall’eccessiva umidità.

Gli attacchi fungini sulle foglie spesso provocano macchie scure, muffa e marciume. Per evitare questi problemi, annaffiate le piante con parsimonia e solo quando il terreno è asciutto a una profondità di circa un centimetro.

Se la cocciniglia bianca si deposita su una Kalanchoe, pulitela immergendo un batuffolo di cotone nell’alcol e strofinando ogni parte della pianta. Oppure lavare la pianta con acqua e sapone e risciacquare accuratamente.

In conclusione, la Kalanchoe thyrsiiflora può essere attaccata da insetti e parassiti, nonché da malattie fungine che possono essere imputate all’umidità del suo habitat. Si dovrà far fronte alle insidie descritte attraverso l’impiego di prodotti biologici o chimici.