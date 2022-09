Avere dei bei capelli lunghi e sani è il sogno di molte persone, che però alla fine dell’estate spesso si ritrovano con una chioma danneggiata dal sole e dalla salsedine. Per mantenere i capelli lucenti, forti ed elastici, come quelli che si vedono nelle riviste, è necessario adottare metodi semplici ed efficaci.

Innanzitutto ricorda: pazienza. Non esistono metodi miracolosi perché la crescita dei capelli è un fatto fisiologico che non può essere cambiato radicalmente: dipende dalla salute di capelli e cute, da un ambiente favorevole, dai prodotti che si usano e…anche dall’alimentazione.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI OGGI:

Per far crescere velocemente i capelli, uova, latte, lenticchie e piselli sono i cibi che non devono mancare nella dieta. Nello specifico, le uova non sono solo utili nel piatto ma anche come ingredienti cosmetici con cui preparare una maschera che velocizza la crescita del capello, rinforzandolo e nutrendolo. Basta sbattere un uovo, quindi aggiungere un cucchiaio di olio di oliva e un cucchiaio di miele, mescolando per bene il composto. Quindi, si applica il tutto sui capelli, avendo cura di massaggiare la testa e tenere in posa per una decina di minuti (almeno una volta alla settimana).

Infine, per aiutare la crescita dei capelli, è bene evitare lavaggi troppo frequenti che rischiano di indebolire i fusti. Il numero ideale è di due, massimo tre, shampoo a settimana senza siliconi. Ogni volta, poi, è fondamentale usare il balsamo e procedere all’asciugatura senza eccedere con la temperatura del phon, da tenersi almeno a dieci centimetri di distanza. Attenzione anche a tenere sotto controllo lo stress: è uno dei fattori che indeboliscono il capello.