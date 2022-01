Da quando WhatsApp ha aggiunto la funzione della doppia spunta blu nei messaggi è più difficile leggere una conversazione senza farlo sapere al mittente. Certo, dalle impostazioni potremo sempre togliere questa caratteristica, ma così nemmeno noi potremo sapere se gli altri hanno letto il nostro testo.

WhatsApp, generalmente, monitora ogni nostra mossa: segnalata la nostra presenza online, tutti sanno quando entriamo e quando usciamo dall’app. Poi ci sono le spunte, il nostro contatto sa quando riceviamo effettivamente il messaggio e quando lo apriamo e leggiamo. E a quel punto può scatenarsi un conflitto mondiale se non rispondiamo subito. Insomma tutta questa pressione intorno a dei messaggi è davvero troppa da sopportare. Ma per fortuna c’è un rimedio.

Esiste un trucco per leggere i messaggi in totale segreto, senza che nessuno sappia nulla, senza che WhatsApp riesca ad acchiapparci con i suoi sistemi di tracciamento. Invisibilità totale, insomma, come riporta il sito Esquire.com.

Ma come bisogna procedere, nel concreto? Basta tenere premuto in un punto vuoto dello schermo del cellulare. Tutto si restringerà un po’ e ai lati usciranno delle nuove opzioni, a cui probabilmente non avevamo mai fatto caso. Quella che ci interessa si chiama “Widget”.

Si tratta di una funzione che permette di essere aggiornati sulle notifiche che arrivano a una app a nostra scelta, in questo caso WhatsApp. Sullo smartphone apparirà una nuova scheda in cui potremo leggere fino a 6 messaggi in contemporanea, e quando ne arriva uno nuovo semplicemente si aggiunge e l’ultimo esce. Tutto questo senza mai aprire l’applicazione. Una vera e propria manna dal cielo, non trovate?

Da oggi saremo noi ad avere il coltello dalla parte del manico e a dettare i tempi delle conversazioni con i nostri contatti.